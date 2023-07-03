Мозок із кунжут, а думають швидко: вчені вирішили навчати ШІ на прикладі бджіл

Швидкі й точні рішення, які ухвалюють бджоли, допоможуть поліпшити роботу штучного інтелекту, вважають дослідники.

Фахівці Шеффілдського університету провели дослідження і з'ясували, що нейромережам є чому повчитися у звичайних медоносних бджіл, повідомляє HPC Wire. Незважаючи на те, що у них мозок розміром з кунжутне насіння, дослідження показує, що бджоли просто блискавичні в ухваленні рішень і можуть надихнути на розробку більш ефективних роботів, нейромереж і автономних машин.

Як з'ясували фахівці, мініатюрний мозок цих найкорисніших комах здатний розробляти складні стратегії для дослідження та ефективнішого збору пилку. Вчені навчили 20 бджіл розпізнавати штучні квіти п'яти різних кольорів. Сині квіти завжди містили цукровий сироп, зелені квіти завжди містили тонізуючу воду з гірким смаком, що не подобається бджолам, а решта кольорів іноді містили глюкозу.

Потім команда познайомила бджіл зі спеціально спроєктованим садом, у якому квіти отримували тільки дистильовану воду, щоб перевірити їхню ефективність у різних сценаріях.

Якщо бджоли були впевнені, що на квітці є їжа, вони швидко вирішували сісти на неї — у середньому за 0,6 секунди. Якщо вони були впевнені, що квітка не матиме їжі, то так само швидко ухвалювали рішення.

Потім вчені побудували комп'ютерну модель, прагнучи відтворити процес прийняття рішень бджолами. Під час перегляду вони виявили, що структура їхньої комп'ютерної моделі дуже схожа на фізичний устрій мозку медоносної бджоли.

Бджола моментально будує машрут до "вигідних" квіток Фото: University of Sheffield in the UK

Секрет успіху еволюційного механізму дуже простий. "Кожна помилка дорого обходиться бджолі — вона витрачає енергію і наражається на небезпеку, тому еволюція навчила бджіл за допомогою мініатюрного мозку робити швидкий і точний вибір", — каже доктор Хаді МаБоуді.

Дослідники тепер хочуть застосувати отримані від бджіл навички до вдосконалення ШІ, роботів та інших автономних систем, щоб вони були продуктивнішими та швидшими.

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