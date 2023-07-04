Невловимі для ЗС РФ: Брянську область атакували дрони "Баба Яга", — росЗМІ

Безпілотні літальні апарати спочатку вразили електропідстанцію в тилу ЗС РФ, а потім скинули міни на прикордонний пост у Брянській області.

Українські військові за допомогою безпілотних летальних апаратів 4 липня атакували лінію електропередач, підстанцію і прикордонний пункт у Брянській області. Про це повідомляють російські медіа.

За інформацією SHOT, о 04:30 безпілотний летальний апарат скинув вибухівку на електропідстанцію в селі Рудня-Цата Климовського району, що розташована всього за 8 кілометрів від кордону з Україною. О 5:00 ударний дрон прилетів повторно і знову скинув на підстанцію боєприпас. ЗМІ зазначає, що ніхто з жителів села не постраждав, проте місцеві жителі залишилися без світла.

Пізніше ще одне російське медіа Mash написало, ніби 4 липня дрони типу "Баба Яга" долетіли до прикордонного посту в Суземському районі Брянської області та скинули на нього три міни. ЗМІ не уточнює, чи є постраждалі внаслідок нальоту.

Що собою являють дрони "Баба Яга"

Зазначимо, що безпілотні літальні апарати "Баба-яга" — це великі безпілотники з великою вантажністю. Іменем героїні з народної казки ці ударні дрони охрестили самі росіяни.

Ці БПЛА, пише ТСН, добре зарекомендували себе під час деокупації Херсона та Херсонської області. Вони здатні підіймати в повітря боєприпаси, вагою до 20 кілограмів. Дрони, як правило, летять низько над землею, щоб точніше вразити задану ціль. Самі російські військові зізнаються, що "Баба-Яга" обходить засоби радіоелектронної боротьби.

Координати потрібної цілі військові завантажують просто в "комп'ютер" дрона. Він підіймається в повітря, летить точно до вказаного місця, скидає снаряд і без додаткової допомоги людини повертається.

Нагадаємо, 31 травня в Росії повідомили про те, що десять безпілотників атакували Брянську область. За даними журналістів, у нальоті брав участь дрон літакового типу — схожий на ті, які днем раніше атакували Москву. Усі ворожі безпілотники були перехоплені РЕБ або ліквідовані системами ППО.

Крім того, 25 травня російські ЗМІ вже писали про те, що дрони з гранатами атакували прикордонний пункт у Брянській області. За даними медіа, два "українських" FPV-квадрокоптера з "саморобними гранатами" помітили в селі Ломаківка Стародубовського району. Російські прикордонники приземлили безпілотники за допомогою антидронових рушниць до того, як вони долетіли до цілі.