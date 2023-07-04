Криптовалюта більше не вигідна: майнінг-ферми тепер використовують для створення ШІ

За словами експертів, потужне обладнання для видобутку криптовалют принесе більше доходу, якщо з його допомогою навчати нейромережі.

Дедалі більше компаній і великих "майнерів" змінюють свою модель бізнесу, перенаправляючи своє потужне і дороге обладнання для використання в розвитку нейромереж, повідомляє у своєму аналітичному матеріалі Wall Street Journal. Видобуток криптовалюти перестав бути актуальним і високоприбутковим, а майнінгові ферми простоюють, але деякі кмітливі власники знайшли вихід.

На хвилі глобального інтересу до розвитку нейромереж і необхідності навчати мовні моделі за допомогою високопродуктивного і дорогого обладнання заповзятливі майнери переводять свої потужності в оренду зацікавленим особам і компаніям. Наприклад, іспанська компанія Satoshi Spain раніше активно видобувала криптовалюту, але коли це перестало бути вигідним, вирішила допомагати своїм клієнтам адаптувати обладнання під потреби ШІ.

"Ваші майнінгові ферми дуже потужні, тож ви можете отримувати з них прибуток без видобутку криптовалюти, а розпочати своєрідний "майнінг нового покоління"", — переконаний засновник компанії Satoshi Spain Алехандро Ібаньєс де Педро.

Тепер свій бізнес компанія Алехандро будує саме навколо штучного інтелекту і забула про криптовалюту. Своє обладнання майнери здають в оренду тим, хто хоче розвивати нейромережі, навчати штучний інтелект, але не має достатньо коштів на купівлю дорогих систем, необхідних для цього.

Причому компанія Satoshi Spain активно співпрацює не просто з приватними проєктами, а й з іменитими університетами та кафедрами в Європі, допомагаючи в їхніх наукових пошуках і в розвитку різних стартапів, пов'язаних із ШІ.

Головною приманкою для клієнтів колишніх криптовалютних бізнесменів слугує велика наявність потужних графічних процесорів, без яких не мислимий розвиток нейромереж. Раніше криптовалюту якраз і добували за допомогою відеокарт, але ось уже кілька років як це перестало бути актуальним. Масова скупка графічних процесорів майнерами викликала великий дефіцит і зростання цін, і геймерам довелося втридорога купувати їх для своїх комп'ютерів.

Виробники відеокарт і творці криптовалют швидко змінили свій підхід: потужність відеокарт штучно "урізали" для неможливості майнінгу, а проєкти криптовалют перевели їхній видобуток з відеокарт на процесори або інший підхід до "заліза". Після зміни способу майнінгу криптовалюти Ethereum, мільйони графічних прискорювачів перестали бути потрібні для видобутку цих цифрових активів, а видобуток Bitcoin взагалі перестав мати технічний сенс — витрати не окупаються. Тому великі майнінгові ферми, побудовані на величезній кількості відеокарт, стали простоювати. Але немає лиха без добра — почалася епоха штучного інтелекту, для якої знову важливі відеокарти.

"Якщо у вас є голова на плечах і безліч потужного устаткування, що простоює, то ви зможете адаптувати його для навчання ШІ-моделей", — каже Алехандро.

Раніше Фокус писав, що чоловік хотів заховати від дружини $500 тис. у криптовалюті. Він хотів приховати біткоїни, щоб не ділитися при розлученні.