Украли мільйони: СБУ затримала хакерів, які спустошили рахунки українців (фото)

Під час спецоперації силовики затримали 12 підозрюваних. Ймовірно вони скоювали злочини у змові з працівниками банків.

Співробітникам Служби безпеки України вдалося вирахувати та затримати кіберзлочинців, які нібито крали гроші українців із банківських рахунків. Інформація про це з'явилася в офіційному телеграм-каналі СБУ у вівторок, 4 липня.

За версією слідства, хакери з Києва незаконно переказували гроші з рахунків людей на свої вже тривалий час. Сьогодні під час спецоперації силовики затримали 12 членів угруповання кіберзлочинців.

У СБУ вважають, що у затриманих були спільники в різних відділеннях банків України. Через них вони дізнавалися особисту інформацію людей, які відкривали депозитні рахунки. Після цього підозрювані надсилали людям на електронну пошту посилання. Пояснювали, що за ними потрібно перейти, щоб оновити банківські додатки на смартфонах. У реальності це були фішингові посилання, які давали зловмисникам доступ до рахунків жертв.

Хакери зокрема обікрали депозитний рахунок одного з нотаріусів у місті Києві та позбавили чоловіка 10 млн грн. Ба більше, ці гроші не належали юристу особисто, бо кошти виділив Фонд гарантування вкладів фізичних осіб для виплат вкладникам банків, які перебувають у процесі ліквідації.

Хакерам вдалося обікрасти депозитний рахунок одного з нотаріусів у місті Києві

Щоб не залишати слідів, підозрювані переказували гроші на картки, раніше оформлені на підставних осіб. Під час обшуку силовики знайшли й ці картки, й комп'ютерну техніку, й сім-картки, які використовували кіберзлочинці.

Ба більше, крім викрадення депозитів українців, затримані займалися торгівлею наркотиками. Співробітники СБУ знайшли у квартирах та офісах підозрюваних партію канабісу на 8 млн грн.

Тепер, якщо провину хакерів доведе суд, вони можуть провести в місцях позбавлення волі 12 років.

Якщо провину хакерів доведе суд, вони можуть провести в місцях позбавлення волі 12 років Фото: СБУ

Нагадаємо, на початку липня розслідувачі розповіли про те, хто стоїть за групою кібертерористів "Солнцепек". Угруповання хакерів щомісяця завдає ударів по українській інфраструктурі та ЗМІ, але тепер стало відомо, хто ними керує і які наслідки мають їхні атаки.

А в червні ЗМІ писали про те, що хакери зламали радіостанції в РФ. Передбачається, що невідомі хакери провели атаку на сервери або супутники РФ і здійснили підміну сигналів для оголошення інформації.