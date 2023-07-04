Військові відкрили нові можливості дрона MQ-9 Reaper: аеродроми більше не потрібні (відео)

ВПС США стверджують, що тепер можуть підняти і посадити свій легендарний безпілотник у будь-якій точці світу.

Ескадрилья спеціальних операцій ВПС США посадила безпілотник MQ-9 Reaper на злітну смугу, що вкрита ґрунтом, повідомляється в офіційному пресрелізі. За словами військових, дрон довів свої підвищені експлуатаційні можливості та потенціал для майбутніх бойових операцій, адже його можна садити практично на будь-яку складну поверхню.

"Це значне досягнення для ВПС США", — заявив директор з операцій підполковник Брайан Фланіган, додавши, що за підсумками випробувань Reaper більше "не прив'язаний" до ідеально вимощених злітно-посадкових смуг або антен прямої видимості, які були необхідні раніше.

За словами підполковника, ці можливості матимуть вирішальне значення в майбутніх війнах і конфліктах, у яких менша площа, розподілені операції та підвищена живучість техніки будуть величезною перевагою для армії.

Що відомо про безпілотник MQ-9 Reaper

Безпілотник MQ-9 Reaper є найпопулярнішим і найвпізнаванішим дроном у світі. Ось кілька цікавих фактів про нього:

Цей модульний розвідувально-ударний безпілотний літальний апарат, розроблений компанією General Atomics Aeronautical Systems для використання у ВПС США, ВМС США і Британських ВПС.

Перший політ MQ-9 Reaper відбувся 2 лютого 2001 року. Він створений на основі MQ-1 Predator, тому іноді називається Predator B1.

MQ-9 Reaper оснащений турбогвинтовим двигуном, що дає змогу розвивати швидкість понад 400 км/год. Практична стеля становить 15 240 м. Максимальна тривалість польоту БПЛА MQ-9 Reaper дорівнює 24 годинам без дозаправлення.

MQ-9 Reaper може нести різне озброєння, зокрема ракети Hellfire, бомби з лазерним наведенням на ціль GBU-12 Paveway II та GBU-38 JDAM1.

MQ-9 Reaper застосовували для нанесення ударів по терористах в Афганістані, Іраку, Сирії, Ємені та інших країнах. Він також використовується наразі для розвідки і спостереження в Чорному морі за російськими окупантами.

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