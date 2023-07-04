Замінить людину на війні: інженери придумали "уважний" ШІ для дронів

Розробники вважають, що система виконає важку роботу за операторів БПЛА, які втрачають концентрацію після довгих чергувань.

Австралійська компанія Athena AI протестувала свій інноваційний штучний інтелект для дронів, який здатний замінити на війні операторів БПЛА. Про це 4 липня написало медіа New Scientist.

Повні результати проведених експертами досліджень поки недоступні масам. Однак уже зараз в Athena AI заявляють, що оснащені системою ШІ дрони зможуть набагато краще справлятися з поставленими завданнями, ніж людина. Зокрема це стосується тих БПЛА, які визначають координати цілі та моніторять місцевість під час бойових дій.

"Штучний інтелект допоможе операторам дронів, які втрачають концентрацію після кількох годин перегляду потокового відео. Він зробить за них більшу частину важкої роботи", — розповів співробітник компанії Стівен Борнштейн, який працює над цим проєктом.

За його словами, оснащені системою штучного інтелекту дрони зможуть:

шукати об'єкти на землі;

ідентифікувати знайдені об'єкти;

визначати геолокацію цілей на землі;

перевіряти, чи перебуває ціль у зоні, доступній для удару;

оцінювати ризик збитку під час удару.

Хоча ШІ ще не використовувався в бою, Athena працює з Red Cat, американською фірмою, яка постачає дрони американським військовим, над впровадженням своєї технології для армії США. До слова, саме ця кампанія в найближчому майбутньому поставить українським військовим 200 дронів. Це не "розумні" БПЛА. Однак з часом їх можна буде модернізувати для використання системи штучного інтелекту, над якою працює Athena AI.

Нагадаємо, 2 червня ЗМІ писали про те, що БПЛА зі штучним інтелектом атакував оператора, щоб не заважав місії. Полковник ВПС США Такер Гамільтон каже, що машину намагалися відучити атакувати своїх, однак вона вирішила знищити центр зв'язку, яким керували люди. Усе відбувалося в симуляції. Пізніше в Пентагоні заявили, що це була анекдотична історія, вирвана з контексту.

А на початку травня стало відомо, що в небо підняли перший дрон під повним управлінням ШІ. Безпілотник самостійно здійснив тестову місію й успішно повернувся на базу.