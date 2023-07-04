Підступний хід на "війні чіпів": чому злетіли акції китайських компаній

Біржа відреагувала на вчорашню заборону КНР експортувати германій і галій, які потрібні для виробництва процесорів.

Акції китайських виробників металів зросли після того, як Пекін запровадив експортний контроль над галієм і германієм, які використовуються у виробництві мікросхем і процесорів, повідомляє Bloomberg. Наприклад, цінні папери Yunnan Lincang Xinyuan Germanium Industrial Co. підскочили одразу на 10% у Шеньчжені, а Yunnan Chihong Zinc & Germanium Co. також подорожчали на 10% у Шанхаї.

Германій і гелій є результатом перероблювання вугілля на підприємствах з виробництва цинку та алюмінію, яких дуже багато в Китаї. На сьогодні КНР зосередила 80% ринку цих металів на своїй території після того, як країни Європи та США дедалі більше намагаються рухатися в бік екології та зменшують у своїх країнах індустріальні зони.

Акції підскочили на очікуваннях того, що обмеження на поставку призведуть до різкого зростання цін на метали, що переважить падіння обсягів експорту, сказав у коментарі Bloomberg Лі Вейцін, керуючий фондом JH Investment Management Co.

Експерти ринку вважають, що заборону на вивезення цих важливих для виробництва процесорів і мікросхем металів Пекін запровадив як відповідь на санкції США і Нідерландів, які заборонили постачати до КНР передові чіпи та технології літографії з їх виробництва. Тепер, згідно з новими правилами, експортери цих двох металів повинні будуть подати заявку на отримання ліцензій до міністерства торгівлі Китаю, якщо вони хочуть почати або продовжити постачання їх з країни, і повинні будуть повідомляти подробиці про зарубіжних покупців та їхні заявки.

За словами Ху Яня, аналітика Shanghai Metals Market, заходи контролю навряд чи матимуть серйозний вплив на провідних виробників германію, але можуть бути більш обтяжливими для невеликих підприємств. За її словами, подробиць про те, як будуть введені обмеження, немає, і китайські експортери шукають роз'яснень.

Ці два метали не особливо рідкісні, але в обробці переважає китайський. Японія, Південна Корея, Росія і Україна виробляють галій, тоді як США, Канада, Бельгія і Росія виробляють германій.

"Щойно інші країни, наприклад Німеччина або США почнуть звертати більше уваги на отримання галію і германію, то ціна впаде і проблем не буде. Але, звісно, якийсь час Китай зможе хизуватися високою ціною на ці метали", — каже Крістофер Екклстоун, керівник аналітичної компанії Hallgarten & Co. "Те ж саме відбувалося і з іншими матеріалами, такими як сурма, вольфрам і рідкоземельні елементи", — додав експерт.

Нагадаємо, США та Нідерланди, які ексклюзивно володіють необхідними технологіями, ще більше обмежать Китай у постачанні обладнання для виробництва процесорів. Уряд Нідерландів запровадив обмеження на експорт для своєї компанії ASML, яка є однією з кількох компаній по всьому світу, що виробляють літографічне обладнання для виробництва процесорів. США, своєю чергою, заборонять поставки "уповільнених" графічних чипів NVIDIA A800 і H800, які необхідні КНР для розвитку штучного інтелекту.

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