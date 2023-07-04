"Змогли налагодити збірку". Україну атакують нові дрони, зроблені на заводі в РФ, — експерт

На уламках Shahed, що прилетіли в останні кілька днів, українські фахівці помітили незвичайні серійні номери.

У Росії з високою ймовірністю вже працює власний завод із випуску ударних дронів Shahed. Ба більше, ЗС РФ уже встигли застосувати в Україні першу партію цих БПЛА, написав експерт Інституту ім. Олександра Поля Павло Вернівський на своїй сторінці у Facebook 4 липня.

Він опублікував фото крила Shahed-136, яким ЗС РФ кілька днів тому атакували територію України. На ньому виведено напис "Герань-2", яким росіяни вже давно мітять іранські дрони-камікадзе, але експерт звернув увагу на інший момент — маркування "Ы002".

Як пояснив Павло Вернівський, це — серійний номер виробництва дрона, але ще донедавна на збитих силами ППО Shahed стояла інша комбінація літер і цифр: М1200. У цьому випадку порядковий номер вказував на те, скільки вже БПЛА зійшли з конвеєра.

На думку експерта, саме нехарактерна буква і маленьке число в серійному номері збитої "Герані" вказує на те, що РФ почала сама виробляти ці дрони. Він припускає, що завод росіяни почали будувати не раніше, ніж у грудні 2022 року.

"Виглядає як натяк на радянський фільм "Операція Ы". Чому Ы? Щоб ніхто не здогадався", — прокоментував Павло Вернівський. — "Так, вони не розробляли цей дрон. Але змогли взяти іноземну технологію і в дуже короткі терміни налагодити збірку цих дронів".

З високою ймовірністю в РФ почали випускати власні Shahed для атаки по Україні

Раніше з'явилася інформація, що Росія домовилася з Іраном про запуск заводу для складання Shahed у Татарстані. Передбачається, що повноцінне виробництво за кілька років розгорнуть на території особливої економічної зони (ОЕЗ) "Алабуга".

А наприкінці червня аналітики заявили, що російська армія отримала артилерійські боєприпаси з Ірану. За інформацією проєкту Ukraine Weapons Tracker, зафіксовано іранські 122-мм снаряди OF-462, які тепер є у російських артилеристів.