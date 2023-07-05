Кілограм тротилу на борту: у РФ розкрили нові деталі про дрон, що атакував Кубинку (фото)

Під час зіткнення безпілотник пробив металевий дах будівлі й вибухнув. Вибухотехніки відправили його уламки на експертизу.

Дрон, який атакував у вівторок, 4 липня, військову частину в Кубинці (Одинцовському міському окрузі Московської області РФ), був оснащений щонайменше одним кілограмом вибухівки в тротиловому еквіваленті. Про це повідомило російське медіа Baza в середу, 5 липня, посилаючись на власні джерела в правоохоронних органах.

За даними журналістів, дрон зумів пошкодити на території військової частини три металеві покрівельні листи. Вибухотехніки, які оглянули місце інциденту, попередньо дійшли висновку, що безпілотний летальний апарат "ніс" у собі щонайменше 1000 грамів вибухівки.

Зараз уламки БПЛА вивчають експерти, які мають прояснити деякі подробиці інциденту. Зауважимо, що Слідчий комітет РФ досі не повідомив жодних подробиць, стосовно інциденту дрона в Кубинці.

Вибухи під Москвою: що відомо про дрон, який атакував військовий об'єкт

Аналітики Defence Express вважають, що об'єкт у Кубинці атакував безпілотник UJ-22 Аirborne. Вони підкреслили, що цей безпілотний летальний апарат уже атакував об'єкти на території Росії.

Приміром, 25 квітня 2023 року саме такий безпілотник тримав курс на російську столицю, але впав у Підмосков'ї. Тоді вибухотехніки виявили, що він ніс вибухові пакети М112, які застосовують, щоб підірвати залізобетонні конструкції та стіни будівель, виконаних із різних будівельних матеріалів.

Експерти вважають, що дрон, який володіє такими характеристиками й такою витривалістю, був здатний пролетіти 400 кілометрів (на такій відстані від кордону з Україною розташована Кубинка).

UJ-22 Аirborne — це справді безпілотник ударного типу, який працює з некерованими авіаційними бомбами. Він здатен перебувати в польоті сім годин і при цьому розвивати швидкість до 160 км/год. Радіус дії такого дрона становить 800 км.

Нагадаємо, 4 липня стало відомо, що безпілотник атакував військову частину в Підмосков'ї. За даними росЗМІ, один із дронів-камікадзе завдав удару по адміністративній будівлі в місті Кубинка. Тим часом у Москві повідомляють про роботу ППО і перенаправлення літаків в інші аеропорти, а в Підмосков'ї фіксують "прильоти" і пожежі.

У червні 2021 року стало відомо, що в Україні розробили ударний безпілотник UJ-22 Airborne, що скидає авіабомби. Безпілотник здатний нести на борту некеровані авіабомби для ураження живої сили противника і бронетехніки. Розробники допрацювали систему скидання, і тепер з нього можна скидати 82-мм міни