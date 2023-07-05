РФ показала застосування дрона-камікадзе "Овод" проти ЗСУ: чим він небезпечний (відео)

Російські військові раніше вже застосовували цей безпілотник-камікадзе на окупованій території Донецької області, де вони його тестували.

Російські ЗМІ пишуть про те, що ЗС РФ нібито знищили спостережний пункт українських бійців у районі Авдіївки за допомогою нового дрона "Овод". Зокрема з посиланням на власні джерела в армії таку інформацію опублікувало РИА Новости у вівторок, 4 липня.

Офіцер ЗС РФ із Першого армійського корпусу угруповання військ "Південь", ім'я і звання якого журналісти не назвали, розповів їм про те, як "Овод" вдарив по пункту спостереження ЗСУ. За його словами, спочатку оператори Першого корпусу випустили квадракоптер-розвідник, який сфотографував ціль. Потім окупанти застосували FPV "Овод". Дрон-камікадзе скористався координатами безпілотника-розвідника і вразив ціль.

Російський FPV-дрон "Овод": чим він може загрожувати українським військовим

Наприкінці червня 2023 року "Овод" російські військові протестували на окупованій території Донецької області. Цей безпілотник належить до класу дронів-камікадзе, якими керують від першої особи. Оператор може отримувати зображення з камери дрона, який фіксує свій політ до цілі, як на монітор, так і безпосередньо на окуляри віртуальної реальності.

Технічні характеристики FPV-дрона "Овод"

тип — дрон-камікадзе;

вага — 5 кг;

оснащення — замикач для установки і спорядження снарядів, камера;

використовувані боєприпаси — снаряди осколкового типу, снаряди осколково-фугасного типу;

ціна — близько $500.

Нагадаємо, наприкінці червня 2023 року стало відомо про те, що ЗС РФ отримали нові ударні дрони "Овод". Дрон є квадрокоптером, що працює за принципом "виду від першої особи" (First Person View, скорочено — FPV), коли оператор у режимі реального часу отримує зображення з камери апарата на свій монітор або окуляри віртуальної реальності.

А наприкінці травня експерт Семюель Бендетт розповів, чому Росія не може перемогти Україну у "війні дронів". За його спостереженнями, росіяни занадто повільно адаптуються до нових умов ведення боїв і занадто залежні від західних компонентів.