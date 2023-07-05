В Україні з'явилася нова зброя проти вибухових дронів ЗС РФ: як вона працює

Антидроновий прилад блокує канал управління ударного дрона противника і таким чином виводить його з ладу.

Підприємство "Антидрон Україна" розробило портативний пристрій C-Vog FPVKiller для боротьби з ударними FPV-дронами російських військ. Інформація про це з'явилася в Telegram-каналі виробника у вівторок, 4 липня.

Новий прилад у вигляді прямокутного блоку з антеною призначений для нейтралізації небезпечних безпілотників типу FPV, які Росія масово застосовує в Україні. C-Vog FPVKiller приводиться в дію натисканням міцної "антивандальної" кнопки та створює перешкоди, що пригнічують канал управління дронів, практично невразливих для інших засобів РЕБ.

Так виглядає антидрон, який допомагає боротися з російськими ударними БПЛА

Технічні характеристики C-Vog FPVKiller C-Vog FPVKiller

придушення каналів управління — у межах 850-940 мГц;

система управління — механічний вимикач;

час роботи — до 1 години;

антена — колінеарна, склопластикова;

час безперервної роботи — до 3-4 хвилин, потім потрібне охолодження;

час заряджання батареї — 2,5-3 години.

Антидрон має вигляд сріблястого металевого прямокутного блоку з антеною.

Зараз у компанії-виробника готові 30 комплексів C-Vog FPVKiller, у майбутньому вона планує розширювати виробництво. Процес нагадує складання антидронових рушниць, а деталі замовляються з Китаю партіями по 10-20 штук.

Нагадаємо, на початку липня 2023 року стало відомо про те, що "Антидрон Україна" розробив нову антидронову рушницю, яка знищує небезпечні БПЛА "Ланцет". Ці російські дрони-камікадзе завдають ЗСУ великої шкоди, але тепер воїни отримають високотехнологічний засіб для боротьби з ними.

Також на початку квітня Фокус писав про те, що відомо про нову експериментальну зброю для ЗСУ зі США. Разом із боєприпасами, ракетами та іншою допомогою Україні передали 10 мобільних ракетних комплексів c-UAS із системою лазерного наведення на ціль. Вони можуть збивати іранські дрони-камікадзе Shahed-131/136 та інші з високою часткою ймовірності попадання в ціль.