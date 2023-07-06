"Вбивця Twitter": нова соцмережа Цукерберга Threads привернула понад 10 млн осіб

Для входу достатньо мати обліковий запис Instagram і там уже з'явилися перші відомі персони.

У четвер, 6 липня, Марк Цукерберг і його компанія Meta запустили свою нову соціальну мережу Threads, яка є аналогом Twitter Ілона Маска, повідомляє Business Insider.

Новий додаток, який доступний на мобільних платформах і у веб-версії, зовні дуже схожий на Twitter і дає змогу публікувати своїм користувачам повідомлення довжиною 500 символів порівняно з 280 символами в соцмережі Маска. Кожна публікація може містити посилання, фотографії та відео тривалістю до п'яти хвилин — удвічі більше, ніж у головного конкурента. Західні оглядачі вже назвали Threads "вбивцею Twitter".

У нової соцмережі від Meta вже є кілька перших зоряних користувачів, зокрема Гордон Рамзі, Шакіра, Стівен Бартлетт, Гері Ві та інші. Причому окрема реєстрація не потрібна — якщо у вас є обліковий запис Instagram, то ви вже зареєстровані і можете користуватися Threads. Ваше ім'я користувача в Instagram збережеться, але ви зможете змінити його після налаштування облікового запису. До речі, вам не потрібно шукати потрібних людей вручну — ви можете підписатися на ті самі облікові записи, на які ви вже підписані в Instagram.

Марк Цукерберг уже активно користується своєю соцмережею Фото: Скриншот

Марк Цукерберг у Threads написав, що всього за 7 годин кількість користувачів соцмережі перевищила 10 мільйонів осіб.

"Наше бачення полягає в тому, щоб узяти найкращі частини Instagram і створити новий досвід для текстових повідомлень, ідей та обговорення того, що у вас на думці", — заявив Цукерберг в Instagram.

Останнім часом у Twitter через експресивну систему управління соцмережею і скандали з'явилося безліч альтернатив у вигляді: Bluesky, Mastodon, Spill, Substack Notes та інших. Користувачі активно обговорюють, як сьогоднішню ніч провів Ілон Маск і чи спостерігав він за запуском Threads, а можливо, навіть сам уже анонімно підписався на соцмережу Цукерберга, щоб під псевдонімом критикувати свого конкурента.

Раніше Фокус писав, що колишній глава Twitter Джек Дорсі обіцяє створити "демократичний інтернет", де корпорації не зможуть збирати дані користувачів. Він створив соцмережу Bluesky, але пускають туди тільки за запрошеннями.