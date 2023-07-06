Секретний завод із виробництва іранських дронів запускають у РФ: хто збиратиме БПЛА

Журналісти-розслідувачі з'ясували, що завод базуватиметься в Татарстані під прикриттям компанії "Альбатрос" із виробництва сільськогосподарських безпілотників.

Росія та Іран таємно продовжують співпрацю у виробництві військових БПЛА, попри всі заяви Ірану, що він не бере участі в постачанні безпілотників у РФ, пише Financial Times. Журналісти видання дізналися всі подробиці побудови секретного підприємства.

Виявляється, новий завод збираються побудувати в Татарстані. Підприємство існуватиме під прикриттям компанії "Альбатрос", яка займається "створенням сільськогосподарських безпілотників". Хоча ця фірма відкрито продає для Міністерства оборони РФ розвідувальні дрони, але, мабуть, на підприємстві вироблятимуть і дрони-камікадзе, зазначають у виданні FT. Ілля Воронков, співзасновник компанії, зізнався, що постачає дрони військовим. Він також заявив, що 70% компонентів для своїх дронів компанія отримує у РФ, а двигуни — з Китаю.

Журналісти-розслідувачі видання зазначають, що останніми місяцями активність на російському підприємстві зросла, а бізнес-парк, де воно розташоване, розпочав набір інженерів з БПЛА і фахівців, які володіють фарсі й здатні перекладати "технічну документацію". У соцмережах виявлено десятки оголошень про роботу в "Альбатрос", зокрема на такі посади, як "директор із виробництва БПЛА", "конструктор БПЛА" і "головний технолог БПЛА". У деяких із них прямо зазначено, що ця посада передбачає координацію з Міністерством оборони Росії з питань проєктування.

У кількох оголошеннях про вакансії, пов'язані з БПЛА, йдеться про необхідність розуміння "процесів реінжинірингу". Це означає, що "Альбатрос" збирається займатися копіюванням зразків західних дронів, які іноді вдається захопити під час окупаційних дій в Україні, припускають журналісти FT.

У Білому домі уважно стежать за будівництвом цього заводу. "Ми стурбовані тим, що Росія співпрацює з Іраном у виробництві іранських БПЛА на території РФ", — сказав Джон Кірбі, представник Ради національної безпеки США. Проти деяких компаній, пов'язаних з "Альбатросом", США вже ввели санкції.

Фокус повідомляв у попередніх матеріалах, що у створенні заводу з виробництва іранських дронів Shahed в Росії міг брати участь глава ВТБ Андрій Костін. Проєкт передбачав фінансування в розмірі 80 млрд рублів.

Раніше Фокус писав, що Іран похвалився дроном-камікадзе Zhobin. Однак виявилося, що іранські інженери просто скопіювали польський безпілотник Warmate.