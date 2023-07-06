Threads збирає цінні дані: Маск і Дорсі викрили соцмережу в стеженні за людьми

Власник Twitter Ілон Маск звинувачує нову соцмережу компанії Meta у зборі особистих персональних даних.

Власник Twitter Ілон Маск і її колишній глава Джек Дорсі звинуватили нову соціальну мережу Threads у зборі "важливих персональних даних", Подробиці скандалу висвітлило видання Businees Insider.

Джек Дорсі опублікував у Twitter скріншот із переліком інформації, яку за згодою користувача збиратиме Threads, і порадив користувачам мережі ознайомитися з політикою конфіденційності застосунку. Ілон Маск підтримав це повідомлення. Нова соціальна мережа отримує доступ до інформації про фінанси, покупки, місцезнаходження, здоров'я та фізичну активність, про політичні погляди, расову приналежність, релігійні та філософські переконання, вагітність, пологи, а також біометричні та генетичні дані.

Джек Дарсі опублікував перелік персональних даних, які збирає Threads Фото: Скриншот

Утім, користувачі в коментарях нагадали, що Twitter і сам збирає подібну інформацію, а "здоров'ям користувача" цікавляться і збирають дані всі сервіси, що мають відповідні сенсори. Наприклад, фітнес-браслети і фітнес-програми, зокрема від Google, Apple, Samsung, Amazfit і їм подібні. Крім того, під час встановлення на смартфон Threads не вимагає від системи якихось особливих дозволів, а зазначений перелік, найімовірніше, є застереженням на збір персональної інформації, яку користувач соцмережі може сам опублікувати у своїх повідомленнях.

Як зазначає Business Insider, Meta, материнська компанія Facebook, останніми роками пережила низку скандалів, пов'язаних із конфіденційністю, які призвели до великих штрафів і гучних розслідувань. У травні на корпорацію Марка Цукерберга було накладено рекордний штраф у розмірі 1,3 мільярда доларів за порушення конфіденційності даних. У той час компанія заявила, що планує оскаржити це рішення.

Марк Цукерберг у Threads написав, що всього за 7 годин кількість користувачів соцмережі перевищила 10 мільйонів осіб. У нової соцмережі від Meta вже є кілька перших зоряних користувачів, зокрема Гордон Рамзі, Шакіра, Стівен Бартлетт, Гері Ві та інші. Так само через Instagram там активували свої облікові записи низка брендів, зокрема Netflix, Amazon, NFL і Pepsi.

Раніше Фокус писав, що з новою соцмережею Цукерберга потрібно бути обережнішим. Threads не дасть просто так видалити акаунт: доведеться втратити Instagram