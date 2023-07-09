ЗСУ "викололи очі" окупантам, знищивши дорогу РЛС "Зоопарк" (відео)

Українські військові під час контрнаступу за допомогою безпілотних летальних апаратів знищили РЛС 1Л219 "Зоопарк", яка стежила за дронами ЗСУ.

На південному напрямку українські військові виявили та знищили рідкісний радіолокаційний комплекс 1Л219 "Зоопарк". Відповідне відео опублікували на сторінці Об'єднаного пресцентру Сил оборони таврійського напрямку в неділю, 9 липня.

РЛС рухалася на відкритому просторі, тому її без зусиль "помітив" український дрон-розвідник і вирахував необхідні координати. Після цього військові запустили ударний безпілотний летальний апарат, який і вразив техніку окупантів.

На відео можна побачити, як після удару "Зоопарк" зник в клубах темного диму.

РЛС 1Л219 "Зоопарк": навіщо росіяни її використовують в Україні

Це радіолокаційний комплекс розвідки та контролю стрільби. Призначений для розвідки позицій вогневих засобів противника, розрахунку траєкторій снарядів і ракет, коригування вогню дружніх вогневих засобів, стеження за повітряним простором і контролю над безпілотними літальними апаратами.

РЛС автоматично здійснює сканування сектора огляду; виявлення в польоті мін, снарядів, ракет і літальних апаратів; супровід цілей і траєкторні обчислення.

РЛС 1Л219 "Зоопарк" Росія використовувала під час бойових дій у Сирії та під час повномасштабного вторгнення ЗС РФ в Україну. У вересні 2022 року ЗСУ вдалося захопити одну з таких радіолокаційних станцій противника.

Нагадаємо, 12 червня в мережі показали знімки пошкодженої РЛС ворога в Криму. За інформацією каналу "Кримські партизани", частково зруйнована РЛС раніше давала змогу окупантам контролювати все південне узбережжя України і значну частину акваторії Чорного моря.

А на початку червня військові показали, як дрони Warmate знищують техніку ЗС РФ. ЗСУ успішно застосовують проти армії Росії польські дрони-камікадзе. На одній з ділянок фронту окупанти втратили два комплекси "Панцир-С1" і кілька радіолокаційних станцій.