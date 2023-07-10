Непередбачений побічний ефект: учені помітили "шкідливі" промені від супутників Starlink

На думку дослідників, супутники Starlink можуть перешкодити досліджувати космос. Поки ефект не значний, але він посилюється з кожним новим апаратом.

Рій супутників SpaceX Starlink, які обертаються по земній орбіті, забруднюють простір радіовипромінюванням. Такого висновку дійшла група вчених із Міжнародного астрономічного союзу, яка вивчала це питання, пише наукове видання A&A.

Вони вивчали ненавмисне електромагнітне випромінювання від супутників Starlink. За допомогою великого радіотелескопа з антенною мережею LOFAR їм вдалося встановити, що супутники SpaceX Starlink "пропускають" радіовипромінювання.

"За допомогою LOFAR ми виявили випромінювання від 47 із 68 спостережуваних супутників", — прокоментував результати дослідження астроном Сес Басса.

Супутники випромінюють сигнали на частоті між 110 і 188 МГц. На думку групи дослідників, це може завадити людству вивчати радіоастрономію, оскільки саме цю частоту використовують супутники низхідного зв'язку.

Науковці зазначають, що з кожним роком кількість SpaceX Starlink на земній орбіті збільшується і супутники справляють дедалі більший вплив на космос.

Один з учасників дослідження астроном Майкл Крамер вважає, що проведена Міжнародним астрономічним союзом та Інститутом радіоастрономії робота якнайкраще показує, що розвиток технологій може мати непередбачувані побічні ефекти.

Зазначимо, що на тлі дослідження про радіовипромінювання 9 липня ракета SpaceX вирушила в космос із новою партією інтернет-супутників, які вона має вивести на орбіту. Вона стартувала з 40-го стартового комплексу на мисі Канаверал у Флориді. Цей запуск супутників став для компанії 93-м.

Нагадаємо, у червні 2023 року стало відомо, що астрономи знайшли спосіб уникнути впливу супутників на спостереження телескопа Габбл. Адже чим більше в космос запускають супутників, зокрема й Starlink від SpaceX, тим більше їхній рух залишає "відбитків" на світлинах космосу.

Раніше Фокус вже раніше писав про те, що величезна кількість зображень космосу, які робить телескоп Габбл, "забруднені" слідами від супутників SpaceX та інших компаній.