У Росії хочуть озброїти дронами всі малі кораблі: як зміниться флот окупантів

Російська корпорація "Ак Барс" готові спроєктувати нові судна, обладнані для запуску літаючих або морських безпілотників.

У майбутньому всі малі ракетні кораблі (МРК) Росії матимуть у своєму арсеналі безпілотні апарати, заявив журналістам керівник суднобудівної корпорації "Ак Барс" Ренат Містахов, повідомляє російський сайт "Военное обозрение". Причому серед них будуть не тільки повітряні, а й морські безпілотні системи.

За словами Рената Містахова, поки що жоден із малих ракетних кораблів не має спеціальних майданчиків для посадки та запуску БПЛА чи морських автономних апаратів. Зате вже є приміщення. Які легко переобладнати під їхнє зберігання, щоправда, знову ж таки, їх ще потрібно доопрацьовувати.

Ще однією проблемою є те, що МРК можна оснастити лише безпілотниками гелікоптерного типу (квадрокоптерами), бо малі кораблі мають обмежену за довжиною палубу і запускати з них дрони літакового типу не завжди можливо. А навіть якщо запустити, то за словами керівника суднобудівельної корпорації "Ак Барс", їх доведеться садити на воду, що несе величезні ризики пошкодити або взагалі втратити дороговартісний БПЛА.

Конструктори "Ак Барс" збираються модернізувати малі ракетні кораблі спеціальними майданчиками по бортах суден. Ба більше, на підприємстві навіть готові створювати МРК спеціально під розміщення на них дронів.

Однак хоча б приблизні терміни такої модернізації невідомі. "Безпілотники на кораблях ВМФ Росії повинні бути. Над цією темою, якщо нам доручать, ми готові працювати", — каже Містахов.

Так само ми писали, що Путін наказав посилити ядерні бомбардувальники Ту-160. Туди встановлять модернізовані системи РЕБ та електроніку. Вартість виробництва кожного такого бомбардувальника оцінюють у $250 млн. Ще близько $180 млн потрібно витратити на модернізацію кожного радянського бомбардувальника Ту-160.

А ще Фокус розповідав про секретний завод з виробництва іранських дронів, який запустили в Росії. Журналісти-розслідувачі з'ясували, що завод базуватиметься в Татарстані під прикриттям компанії "Альбатрос" із виробництва сільськогосподарських безпілотників.