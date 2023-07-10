Інженери створюють "незалежний" інтернет для військових: працюватиме в будь-якій точці світу

Армійський проєкт DEUCSI має об'єднати комерційні супутники та наземні станції для надшвидкої передачі інформації між підрозділами на полі бою.

Три провідні оборонні компанії США (RTX, L3Harris і Northrop Grumman) збираються впровадити в американській армії "незалежний інтернет", який забезпечить військовим зв'язок у будь-якій точці світу, пише Military Aerospace Electronics. Інженери цих компаній хочуть з'єднати в єдину інтернет-мережу супутники та наземні базові станції для безшовної передачі сигналу.

Над проєктом DEUCSI спочатку працювали L3Harris і Northrop Grumman, які є основними постачальниками обладнання й техніки для Пентагону. Але їхні зусилля зі створення нової мережі підтримають і фахівці компанії RTX (Raytheon), щоб допомогти знайти нові способи швидкого передавання інформації між сухопутними, морськими та повітряними силами. Це дуже важливо для швидкого ухвалення рішень на полі бою та обізнаності про ситуацію в кожному підрозділі.

Армія США вже виділила на $36,1 млн компанії RTX (Raytheon), L3 Harris отримала контракт на $80,8 мільйона, а Northrop Grumman виграла контракт на $80,3 мільйона. Гроші підуть на розробку в межах програми DEUCSI — "незалежного від шляху зв'язку", тому що військові зможуть надійно зв'язуватися з будь-якою точкою світу без явної вказівки, які вузли мережі зв'язку використовувати.

За словами офіційних осіб ВПС, така система зв'язку стає можливою завдяки розвитку комерційного сегмента космічної галузі. Кілька приватних компаній планують створити інтернет-сузір'я, що складаються із сотень і тисяч комерційних супутників, кожен із них обіцяє вихід у Всесвітню павутину з будь-якої точки світу.

Сам проєкт складається з трьох етапів: встановити зв'язок між кількома об'єктами ВПС із використанням комерційних демонстраційних супутників і терміналів; розширювати можливості підключення до активів ВПС за рахунок поширення призначених для користувача терміналів на кілька місць і типів транспортних засобів; і провести спеціальні експерименти за запитом зв'язку між військовими підрозділами.

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