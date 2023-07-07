Засоби РЕБ стануть меншими і потужнішими: інженери створили новий підсилювач на нітриді галію

Ця розробка призначена для заміни силових модулів НВЧ, і може працювати на висоті понад 3 кілометри і в спеку, і в холод.

Related video

Компанія Comtech анонсувала випуск унікального радіочастотного і мікрохвильового підсилювача потужності на основі нітриду галію для радіоелектронної боротьби (РЕБ), повідомляє сайт Electronics360. Головна його особливість у малих габаритах. Вони становлять лише: 20х15х6,5 см.

Для того, щоб домогтися компактних розмірів модуля, інженери компанії використовували твердотільний підсилювач на основі нітриду галію, який і допоміг зробити конструкцію невеликою за своїми розмірами. У майбутньому така технологія стане в пригоді для розроблення радарних передавачів, у яких простір, охолодження і потужність сильно обмежені.

Твердотільний підсилювач потужності на основі нітриду галію від компанії Comtech працює на частотах від 7 ГГц до 11 ГГц і призначений для заміни силових модулів НВЧ. Підсилювач має стандартну вихідну потужність понад 200 Вт, мінімальну вихідну потужність високих частот на 50 Ом 170 Вт. Так само модуль має типовий коефіцієнт посилення за вихідною потужністю понад 53 децибели, а максимальний вхідний РЧ-овердрайв на рівні 5 децибел-міліват.

Пристрій оснащений дев'ятиконтактним комбінованим роз'ємом D для інтерфейсу управління постійним струмом (від 24 В до 32 В). Незвичайний підсилювач здатний працювати в досить жорстких температурних умовах: від -40 до +65 градусів. Так само модель повністю захищена від вібрації за світовим військовим стандартом MIL-STD-810F, а максимальна висота, на якій без проблем зможе працювати цей підсилювач, становить 3 кілометри.

Ми вже розповідали, що американські інженери розробляють і випробовують унікальний "невразливий" GPS для літаків, який зможе протистояти системам РЕБ Росії та Китаю. Модуль EGI-M незабаром може з'явитися на всіх військових винищувачах ВПС США, а також його встановлять на літаки розвідки E-2D Advanced Hawkeye.

Так само Фокус повідомляв, що Путін наказав посилити радянські ядерні бомбардувальники Ту-160. Вони отримають модернізовані системи радіолокаційної боротьби. На модернізацію кожного Ту-160 потрібно витратити близько $180 млн.