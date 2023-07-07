Військові випробували "невразливий" GPS для літаків: РЕБ Росії його не заглушать

Поки що модуль протестували на пасажирському літаку, але незабаром випробують на бойових винищувачах.

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Компанія Northrop Grumman, яка є одним із головних військових постачальників Пентагону, протестувала разом з армією США новий стійкий до перешкод GPS-модуль для винищувачів, повідомляє Interesting Engineering. Модуль має маркування EGI-M і незабаром може з'явитися на всіх військових літаках ВПС США.

EGI-M попередньо протестували на невеликому цивільному літаку Cessna, який за своїми розмірами близький до військових винищувачів. Щойно систему запустять у виробництво, її встановлять спочатку на винищувачах F-22 Raptor, а незабаром після цього на тактичних літаках дальнього радіолокаційного виявлення E-2D Advanced Hawkeye. Головне завдання модуля — захист від перешкод ворожих систем РЕБ, які намагаються заглушити навігацію літаків, що атакують, щоб пілоти не могли орієнтуватися в просторі та завдавати точних ударів.

Так виглядає модуль EGI-M Фото: Northrop Grumman

Системи електронної радіоборотьби — одна з головних небезпек для авіації в сучасних війнах, зазначають у компанії. Якщо ворогові за допомогою РЕБ вдається заглушити GPS та інші важливі радарні системи, то пілот стає практично "сліпим", що робить його легкою мішенню для перехоплювачів і систем ППО. Ба більше, у деяких випадках (вночі або в погану погоду) пілот може навіть розбитися.

"Востаннє американський льотчик був збитий ворожим пілотом у небі далекого 1953 року, і ми безперестанку всі ці десятиліття вдосконалюємо радіоелектронні системи літаків, щоб убезпечити наші повітряні сили", — заявив Джеймс Хекер, генерал ВПС США. "Ми постійно робимо висновки із сучасних воєн і відзначаємо все нові небезпеки, які виникають на полі бою, намагаючись знаходити проти них технічні рішення", — додав генерал.

Високопоставлений військовий зазначив, що сьогодні, в умовах постійних загроз від Росії та Китаю, особливо важливо не відставати у створенні новаторських рішень, особливо у сфері технологій. За словами Джеймса Хекера, жодна із сучасних систем протистояння РЕБ не може бути досконалою і гарантувати 100% результат, нові модулі просто зобов'язані збільшити "часовий проміжок", за який пілот зможе піти з-під впливу РЕБ і відновити перевагу в повітрі.

Northrop Grumman давно займається модернізацією E-2D Advanced Hawkeye

Раніше Фокус розповідав, що Путін наказав посилити ядерні бомбардувальники Ту-160 новою електронікою. Там теж встановлять сучасні модулі захисту від систем РЕБ.