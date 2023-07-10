У РФ представили новий дрон-бомбардувальник: чому він не стане небезпечною зброєю (відео)

Розробники запевняють, що їхній безпілотник може підняти до 5 кг боєприпасів, але замість них поки використовують пляшки з водою.

У Росії приватні розробники дронів показали безпілотний летальний апарат, який мав стати флагманом серед ударних дронів, але вже на стадії випробувань зазнав насмішок. Фото дрона виробники опублікували в телеграм-каналі.

За їхніми заявами, дрон повинен піднімати вантаж вагою в п'ять кілограмів. Для того, щоб перевірити це на практиці, до безпілотного літального апарату прив'язали 5-літрову пляшку з водою, з якою дрон зробив коло над полем.

Під час випробувань росіяни через брак відповідного обладнання прив'язали до дрона пляшку з водою, яка мала імітувати вибухівку

У коментарях до допису російський дрон-"флагман" розкритикували користувачі. Вони вказали, що у безпілотника занадто гучні гвинти. Також його невеликий розмір робить дрон вразливим навіть для зброї типу автомата Калашникова.

"Максимум на пару-трійку вильотів. Апарат виходить дорогий. Це швидше грошовикачування для дронеклепальників, ніж реальна зброя", — написав один з інтернет-користувачів.

У коментарях до повідомлення російський дрон-"флагман" розкритикували користувачі.

Також творцям зробили зауваження за те, що дрон підіймає занадто мало вантажу і в умовах бойових дій може виявитися неефективним.

Російський новий дрон уже встигли розкритикувати за недосконалість конструкції

До слова, розробники вже розпочали інтернет-голосування, яке має визначити назву для безпілотника. З варіантів — "Ведмідь", "Свиногриз", "Ж" і "Пищ-пищ-оло-ло". Учасникам опитування варіанти здалися нудними, і вони запропонували свої. Так, дрон пропонують назвати "Пивовоз" і "Шорох" (як пояснив користувач, який запропонував цю назву, безпілотник настільки сильно скрегоче гвинтами, що в нього немає шансів підібратися до позицій противника непоміченим).

Люди в інтернеті посміялися навіть над назвою нового російського дрона

Тим часом бійці ЗСУ розповіли, які завдання під Бахмутом виконує дрон "Лелека". Ідеальна погода для роботи "Лелеки" — сонячна і безхмарна. Тоді безпілотник може підійматися на дуже велику висоту і знімати те, що відбувається внизу, за допомогою хорошого зуму, залишаючись непоміченим для противника. Якщо небо затягує хмарами, дрону доводиться знижуватися

Крім того, на початку березня військові показали, як працює український дрон "Кажан". Безпілотний гексакоптер підіймає і скидає боєприпаси вагою до 20 кг, призначені для ураження бойової техніки та живої сили ЗС РФ. Це можуть бути 82-мм і 120-мм міни, а також протитанкові міни. Система скидання дає змогу "Кажану" влаштовувати бомбардування, завдаючи ударів прямо по цілях противника, або дистанційно мінувати територію.