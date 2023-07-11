Новий дрон-камікадзе з ШІ вразить ціль на відстані в 100 км: обходиться навіть без GPS

Розробники пропонують військовим використовувати баражувальний боєприпас як для нанесення ударів, так і для розвідки з повітря.

Фахівці індійського технологічного інституту в Канпурі розробили безпілотник-камікадзе, який може знищувати бронетехніку на відстані до 100 км, повідомляє India Today. Дрон здатний нести цілих шість кілограмів вибухівки або іншого корисного навантаження у вигляді камер спостереження або датчиків, які допоможуть у розвідці.

За словами вчених, їхні БПЛА власної розробки також здатні нейтралізувати ворожі цілі навіть за відсутності підтримки глобального позиціювання (GPS). Говорячи про розробку безпілотника, Субраманіам Садрала, доцент аерокосмічного факультету ІІТ Канпура, сказав, що їхні дрони оснащено системами РЕБ, які дають змогу уникнути ідентифікації за допомогою радарів.

Робота над новими дронами-камікадзе розпочалася ще торік у рамках проєкту Лабораторії молодих учених DRDO (DYSL-CT). На наступному етапі прототипи безпілотників пройдуть випробування зі знищення конкретних бойових.

З технічної точки зору апарат індійських інженерів має довжину два метри та складну конструкцію з нерухомим крилом. Він також може бути оснащений камерами та інфрачервоними датчиками, а запускати його будуть за допомогою катапульти або гранатомета. Автономність баражувального боєприпасу, оснащеного акумуляторами, становить 40 хвилин, а максимальна висота польоту — 4,5 км.

Відмінною рисою дрона є використання системи на основі штучного інтелекту, що передбачає "розумний" вибір напрямку удару без використання координат, а лише на основі спеціальних алгоритмів.

Як запевняють розробники, дрон можна буде використовувати та для розвідки, оскільки модульна система має на увазі установку на нього різних датчиків і камер, які передадуть отримане зображення прямо оператору на планшет в режимі реального часу і в будь-яку погоду. Дрон здатний проводити свої операції в умовах поганої видимості й несприятливих погодних умовах.

Наразі індійські конструктори дуже сподіваються на інтерес з боку військових, які мають підтримати фінансово інженерів інституту. Тільки тоді можна розраховувати, що новий безпілотник з'явиться в індійській армії найближчим часом.

Раніше Фокус повідомляв, що українські військові отримали потужний антидроновий комплекс AUDS. Він може пригнічувати велику кількість БПЛА на відстані до 10 км.