Перетворив на купу металу: СБУ показала, як український "Пегас" знищив БТР (відео)

Дрони вітчизняного виробництва дають Силам оборони України велику перевагу на полі бою, — запевняє віцепрем'єр Михайло Федоров.

Військові Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України за допомогою українського FPV-дрона "Пегас" знищили російський БТР, коли той їхав вулицею окупованого селища. Відповідне відео оприлюднив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у своєму Tekegram-каналі у вівторок, 11 липня.

Спочатку в ролику показали кадри, зняті камерою дрона-камікадзе. Він швидко пролітає вулицю зі зруйнованими будинками та влучає у бронетранспортер росіян, який згортає ґрунтовою дорогою наліво.

Після продемонстрували запис із розвідувального безпілотника, за допомогою якого військові спостерігали за атакою з висоти пташиного польоту. На них видно момент зіткнення безпілотного літального апарату з броньованою машиною російських окупантів. Після ураження над БТРом починає здійматися хмара сірого диму. Безпілотник підлітає ближче, щоб зняти результати роботи. На місці, де кілька секунд тому проїжджала військова техніка, тепер видно купу понівеченого металу.

Михайло Федоров особливо підкреслив, що техніку росіян знищив саме дрон українського виробництва. І що саме за частиною безпілотників Росія поступається Україні.

"Наша конкурентна перевага над росіянами — це потужні дрони. Вони відіграють одну з ключових ролей у війні технологій", — написав глава профільного міністерства.

Нагадаємо, раніше ЗМІ писали про те, що українські дрони "Бандерик-К" розносять окопи ЗС РФ на фронті. ЗСУ ефективно застосовують безпілотники разом із новою станцією зв'язку на Донеччині та на південному напрямку. Вони завдають окупантам великої шкоди.

Також медіа повідомляли про те, що турецькі Bayraktar TB2 врятували Україну. На думку Тараса Чмута, який сьогодні очолює фонд "Повернись живим" (займається збором коштів на закупівлю дронів), за допомогою Bayraktar TB2 українські герої наносили масові стрімкі удари по розтягнутій логістиці окупантів.