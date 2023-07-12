Енергія з повітря: винахідниця з Херсона створила унікальний генератор WITERoK

Нова технологія легше перетворює вітер на енергію, бо використовує коливання, а не обертання.

18-річна випускниця з Херсона створила перший генератор без лопатей WITERoK, який може перекрити потреби України в електроенергії у разі ракетної атаки ЗС РФ по енергосистемі. Про це пише "Рубрика".

Випускниця Херсонського фізико-технічного ліцею Ярослава Полікарпова почала займатися цим проєктом ще до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Дівчина розповідає, що на створення своєї установки її наштовхнув успіх іншої учениці ліцею, яка винайшла генератор, що працює за принципом гіроскутера. Після цього ліцеїстка задумалася над тим, щоб створити такий пристрій, який зможе працювати не за принципом обертання, а за принципом коливання. Вона пояснює, що так набагато легше перетворювати вітрові потоки на електроенергію.

"Обертати набагато складніше, ніж розгойдувати. Тому я модифікувала систему", — розповіла Ярослава Полікарпова журналістам про свій винахід.

Дівчина вже стала резиденткою Ukrainian Future і навіть отримала грант у розмірі $5 тис. Завдяки цьому українка змогла зібрати робочий прототип пристрою.

Вітрогенератор WITERoK: як працює і чи можна його використовувати в Україні

За задумом вітрогенератор матиме різний масштаб і висоту залежно від тих вимог, які до нього висувають. Наразі Ярослава Полікарпова тестує модель, висотою два метри. Вона здатна виробити приблизно 2 кВт електрики.

WITERoK можна буде встановлювати:

у скверах і парках;

у бізнес-центрах із верандою або терасою;

на підприємствах;

у приватних будинках за типом пентхаусів або таунхаусів;

у приватних будинках у сільській місцевості.

Серед переваг вітрогенератора, який розробляє українка, те, що він практично безшумний і не видає неприємного запаху. Також ця модель мобільна і її легко пересувати або переносити. Крім того, вона не травмує і не вбиває птахів, як це часто трапляється з вітрогенераторами, які мають лопаті.

Ярослава Полікарпова почала розробляти свій проєкт із "зеленої енергетики" ще до початку війни в Україні

Нагадаємо, наприкінці травня ЗМІ писали про те, що на рівнинах біля Чорного моря з'явилися нові вітряні електростанції, які ЗС РФ буде дуже важко зруйнувати. За оцінками журналістів, однієї ракети достатньо, щоб завдати серйозної шкоди електростанції, але, щоб вивести з ладу цілу вітряну ферму, російським військам будуть потрібні вже десятки ракет.

Крім того, у квітні 2023 року стало відомо, що інженери розробили новий тип плавучих вітряків. Розробники запевняють, що їхні плавучі морські вітряні платформи забезпечують ідеальний баланс між витратами на будівництво і складнощами в реалізації проєкту.