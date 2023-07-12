"Занадто добре": судді виключили реальне фото з конкурсу, прийнявши за роботу ШІ

Австралійка Сьюзі Догерті запевняє, що сфотографувала сина на своїй iPhone, вловивши чудовий кадр, і це підтвердив власник магазину, де було зроблено знімок.

Несподіваний курйоз трапився на місцевому конкурсі фотографій одного з магазинів елітного одягу в Австралії. Там дискваліфікували учасницю Сюзі Догерті, оскільки запідозрили, що представлена нею фотографія є результатом обробки за допомогою ШІ, розповідає Daily Mail. Найцікавіше, що жінка просто зробила дуже гарну фотографію на свій звичайний iPhone і ніяк її не обробляла.

Незважаючи на всі запевнення Сюзі Догерті в автентичності та "чистоті" роботи, журі визнало фотографію "підозрілою" і не прийняло її для участі в конкурсі. Конкурсну фотографію жінка зробила на виставці Сіднейського музею електростанції, де її син був одягнений у той самий колір, що й ванна кімната інсталяції, та імітував позу манекенів у вбраннях Gucci.

"Це надто гарне фото і, хоча ми не можемо бути повністю впевнені, що представлене зображення було зроблене за допомогою штучного інтелекту, але все ж таки спиратимемось на нашу інтуїцію", — сказали Сьюзі судді конкурсу.

Звичайно, така підозрілість журі та подальша дискваліфікація збила з пантелику жінку, але Сьюзі не ображається. "Я думаю, що це справді кумедно, і я була дуже задоволена тим, що судді визнали мою фотографію результатом роботи ШІ. Значить вона дійсно розкішна", — каже авторка роботи.

Після того як ця новина облетіла австралійські ЗМІ, власник магазину та організатор конкурсу зв'язався зі Сьюзі і непорозуміння вирішилося. "Ми сьогодні живемо в дивовижному світі, в якому завдяки технологіям тепер не здатні відрізнити що реально, а що результат роботи комп'ютерів і нейромереж", — сказав він журналістам. "На жаль, через весь цей галас і скандали навколо штучного інтелекту, особливо в сегменті генеративних нейромереж, які вміють малювати ідеальні зображення, судді на конкурсах стали дуже підозрілими. Мабуть, вони вирішили перестрахуватися", — зазначив власник магазину.

Зате тепер фотороботу Сьюзі магазин збирається виставити у своїй вітрині і, можливо, її вдасться продати якомусь поціновувачу фотомистецтва. А Сьюзі Догерті каже, що й надалі збирається брати участь у фотоконкурсах, раз у неї це так здорово виходить робити знімки.

Раніше ми писали про те, що за допомогою генеративного ШІ хакерам вдалося вкинути фейк про "вибух Пентагону", що призвело навіть до падіння ринку акцій. Ось так штучний інтелект змусив весь світ здригнутися.