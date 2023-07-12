В Instagram тепер можна спілкуватися з "живою" аватаркою під час відеодзвінка: як це працює

Така ж функція доступна і в Facebook Messenger. У Meta очікують, що нові функції зроблять онлайн-спілкування більш захопливим і корисним.

Компанія Meta (володіє Instagram, Facebook, WhatsApp і Oculus) анонсувала нову функцію аватара в реальному часі для відеодзвінків в Instagram і Messenger, йдеться в офіційному блозі компанії. Метааватари у відеодзвінках цих додатків чимось схожі на аватари Memoji від Apple. Аватари анімовані, тож можуть копіювати ваші риси обличчя і передавати емоції та рухи рота користувачів.

Нова функція анімованих аватарів уже доступна в оновлених додатках для Android і на iOS. Крім того, Meta також представила анімовані наклейки для аватарів. У компанії стверджують, що на сьогодні створено понад мільярд метааватарів, які допомагають людям по-новому виражати себе в цифровому просторі.

Як пише компанія у своєму блозі, нові функції анімованих аватарів зроблять спілкування більш захопливим, корисним і соціальним, ніж будь-коли раніше. Крім того, технічний гігант також представив анімовані стікери і соціальні стікери, якими можна поділитися в Instagram і Facebook Stories, Reels, Messenger і Threads. Замість статичного зображення користувачі тепер можуть надсилати анімовані смайлики, включно з великим пальцем догори, оплесками, фейспалмом і багато іншого.

Аватари під час відеодзвінка повторюватимуть усі ваші емоції Фото: Скриншот

А ще компанія активно тестує нову функцію у Facebook і WhatsApp, де користувачі можуть робити живі селфі та створювати свій власний аватар. Кажуть, що кожен з таких аватарів буде дуже схожий на реальний портрет власника облікового запису. Компанія також стандартизує зовнішній вигляд аватарів на всіх своїх платформах, включно з VR Facebook, Instagram, Messenger і WhatsApp.

Раніше ми вже розповідали, що з нової соцмережі Марка Цукерберга Threads не так просто видалити свій акаунт. Якщо ви це зробите, то тут же втратите і свій акаунт в Instagram, тому що облікові записи пов'язані один з одним.

А ще ми писали, що Ілон Маск і його колишній гендиректор Twitter Джек Дорсі звинуватили соцмережу Цукерберга у збиранні "занадто чутливих даних". Threads нібито отримує доступ до інформації про фінанси, покупки, місцезнаходження, здоров'я і фізичну активність, про політичні погляди, расову приналежність, релігійні та філософські переконання, вагітність, пологи, а також біометричні та генетичні дані.