В українських саперів просто на очах "викрали" дрон за $10 тисяч: як це сталося

Зловмисник діяв блискавично і тепер сапери, які допомагають фермерам під Снігурівкою в Миколаївській області очистити поля від мін, залишилися без дорогого БПЛА.

Українські сапери позбулися дорогого безпілотника вартістю понад $10 тисяч унаслідок незвичайної крадіжки, розповідає у своєму великому матеріалі, присвяченому розмінуванню української землі від мін російських окупантів, агентство Ліга. Найдивовижніше, що дрон у прямому сенсі цього слова "викрали".

"Це сталося просто на наших очах. Дрон "викрали" прямо в польоті, мабуть, за допомогою антидронової рушниці", — кажуть сапери. "Ми просто не встигли нічого зробити, адже злочинець діяв просто блискавично", — журяться вони.

Можливо, дрон "викрав" хтось із місцевих жителів. Річ у тім, що мирне населення прагне самотужки прискорити процес розмінування, щоб якомога швидше вийти на поля, адже силами ДСНС територія очищається від мін і боєприпасів надто повільно.

Страшні "подарунки" російських окупантів, знайдені саперами та фермерами Фото: LIGA.net

Сьогодні сапери активно використовують квадрокоптери для розмінування українських територій під Снігерівкою, окремі села та ферми якої понад сім місяців були під російськими окупантами або перебували в "сірій зоні". Унаслідок жорстоких боїв більшість цієї території в Миколаївській області просто вкрита мінами.

Щодня групи саперів знаходять на полях і в лісах гранати та заряди до них, "міни-пелюстки", протитанкові міни, НУРСи з літаків та авіабомби. Такі смертельні "знахідки" дуже часто призводять до загибелі мирних жителів. За статистикою від боєприпасів, що не розірвалися, потерпає 76% мирного населення і 23% військових. Залишок становлять жертви серед самих саперів або тварин, які можуть випадково натрапити і зачепити вибухівку.

Від мін, як зазвичай, страждає переважно мирне населення, а не військові Фото: LIGA.net

На жаль, прагнення і необхідність якомога швидше налагодити мирне життя і засіяти поля змушують і місцевих фермерів братися за розмінування. Вони самостійно шукають вибухівку, що призводить до трагічних наслідків. Найзаможніші можуть дозволити собі придбати дороге обладнання — дрони з тепловими датчиками або найняти групу саперів, що коштує не дешево.

Найняти приватних саперів коштує дуже дорого — у середньому такі компанії беруть понад 5 млн грн за розмінований гектар — це тільки собівартість ручного розмінування.

"Такі витрати можна відбити тільки в тому випадку, якщо на цьому полі потім щось надприбуткове вирощувати. Не знаю, якийсь опійний мак чи коноплі, умовно кажучи", — міркує фермер, в інтерв'ю кореспонденту видання.

Так само фермери вважають, що ціна послуг із розмінування завищена, а роботи проводять занадто довго. Тому дедалі частіше їм доводиться брати справу у свої руки та наражати себе на небезпеку.

Сапери Державної служби надзвичайних ситуацій (ДСНС) дійдуть до полів не скоро, адже вони мають величезний пласт роботи, а фахівців не вистачає. При цьому, як зазначає Ліга, норма кваліфікованого ручного розмінування становить максимум 20 кв. м за робочий день. Тобто стандартна група з 5 саперів розміновує гектар поля за три місяці щоденної роботи.

Розмінування територій у ручному режимі потребує великої кількості часу Фото: LIGA.net

"Якщо дивитися правді в очі, то в найближчі рік-два ДСНС не буде розміновувати поля, які є виключно зоною інтересів приватного бізнесу. Адже є тисячі об'єктів критичної інфраструктури, громадські території, які ніхто, крім нас, не буде розміновувати", — сказав кореспонденту Ліга один із працівників цієї служби.

Раніше Фокус писав, що українці створили робота-сапера з трактора і запчастин танка. Як цей агрегат займається розмінуванням.