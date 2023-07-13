Перетворить будь-який танк і БМП на робота: Ростех похвалився інноваційною системою "Прометей"

За словами розробників, програмно-апаратний комплекс зробить з будь-якої бронетехніки "Термінатора" з дистанційним управлінням.

У компанії Ростех, яка займається військовими розробками для армії РФ, заявили про закінчення роботи над програмно-апаратним комплексом "Прометей", повідомляє агентство ТАСС. Ця система нібито перетворює будь-яку бойову техніку окупантів на роботизовану машину з дистанційним управлінням.

За словами індустріального директора кластера озброєнь, боєприпасів і спецхімії Ростеха Бекхана Оздоєва, завдяки "Прометею" будь-яка російська бронетехніка, танки та БМП, в автономному режимі можуть будувати більш підходящий і безпечний маршрут і обробляти важливі дані з поля бою за допомогою технічного зору. Так само комплекс "Прометей" нібито перетворює будь-яку важку машину на роботизований комплекс, яким оператор може керувати на відстані: направляти, прицілюватися, вести вогонь по противнику.

Як заявив агентству Бекхан Оздоєв, компанія "Ростех" трохи раніше вже представила БМП на основі бойового модуля "Синиця", який довів, що сучасними БМП можна керувати ефективно прямо з пульта. Але інженери пішли далі і створили більш "просунутий" комплекс "Прометей".

Найголовнішою перевагою нової системи, за словами Бекхана Оздоєва, є те, що для інтеграції "Прометея" в будь-яку бойову машину практично не потрібно ніяких доопрацювань або складних модифікацій. При цьому штатні місця бійців зберігаються, але за необхідності вони можуть покинути транспорт і керувати ним дистанційно.

"Якщо поєднати "Прометей" з перспективними системами управління вогнем, вийде справжній "Термінатор"", — додав представник Ростеха. Щоправда, він так і не уточнив, коли цей "Прометей" з'явиться в російській армії.

Бойовий модуль "Синиця" на російському БМП

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