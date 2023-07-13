Поки що тільки "Альбатроси": пропагандист РФ показав завод зі складання дронів у Єлабузі (фото)

За словами Сергія Коляснікова, робити безпілотники на підприємство в Татарстані заманюють студентів із різних країн, обіцяючи організувати проїзд і житло.

Якийсь Сергій Колясніков, блогер-пропагандист із Росії, який веде телеграм-канал, що має понад 200 тисяч підписників, виклав фотозвіт про поїздку до Татарстану на завод фірми "Альбатрос", що випускає бойові дрони "Альбатрос 5М". Як зізнався сам блогер, "усіх секретів показати не зміг, але подивитися тут є на що".

Модулі для складання "Альбатрос 5М" Частини майбутніх дронів "Альбатрос 5М" Підгонка частин майбутніх дронів Обробка корпусу "Альбатрос 5М" Студенти з Африки розроблятимуть ПЗ для дронів

У своєму огляді блогер-пропагандист акцентує на тому, що "Альбатроси" стають "дедалі більш і більш вітчизняними". Так само на одному з фото Сергій Колясніков демонструє групу африканських студентів, які збираються працювати на цьому заводі в рамках секції промислового програмування.

"Сюди реально як за часів могутності СРСР їдуть студенти з інших країн. Єдине, тут їм доводиться вчити російську мову, але це нікого не бентежить, їдуть. Справжня "Soft power", та сама "м'яка сила", тільки не у вигляді балаканини, а реальна", — зазначає Колясніков.

За словами, просто зараз в "Алабуга Політех" відкрито набір людей як на виробництво БПЛА, так і на програмування дронів і аеронавігацію. Нібито обіцяють охочих забезпечити житлом і організувати переїзд до Татарстану.

Як раніше писало видання Financial Times, Росія та Іран збираються налагодити виробництво дронів Shahed під прикриттям підприємства "Альбатрос" в Єлабузі, яке займається сільськогосподарськими БПЛА. Співзасновник "Альбатроса" Ілля Воронков зізнався, що постачає дрони військовим. За його словами близько 70% частин дронів його компанія отримує в Росії і тільки двигуни з Китаю.

Компанія "Альбатрос" активно набирає співробітників — безліч оголошень опубліковано в соцмережах. Працівників набирають на такі посади, як "директор з виробництва БПЛА", "конструктор БПЛА" і "головний технолог БПЛА". У деяких з них прямо вказано, що ця посада охоплює координацію з Міністерством оборони Росії з питань проєктування.

Раніше ми розповідали, що Росія домовилася з Іраном про запуск виробництва дронів Shahed в Єлабузі. Проєкт передбачає фінансування в розмірі 80 млрд рублів. За інформацією журналістів, у створенні заводу з виробництва іранських дронів Shahed у Росії міг брати участь глава ВТБ Андрій Костін.

Так само ми повідомляли, що російські журналісти-розслідувачі з'ясували, як РФ виробляє дрони Shahed. Виявляється, що "вже у всю збирають". Зараз дрони-камікадзе на секретному заводі в Єлабузі роблять з уже готових комплектуючих, але незабаром росіяни планують налагодити виробництво власних комплектуючих і боєголовок.