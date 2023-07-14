Робот PIAP HUNTeR і його "напарник" PIAP IBIS пройшли випробування: що можуть ці машини (відео)

Ця повністю електрична роботизована платформа показала себе навіть краще, ніж броньовики.

У Польщі пройшли перші успішні випробування роботизованої платформи PIAP HUNTeR, оснащеної безпілотною вежею AREX ZMU-03, повідомляє Milmag. Цілий тиждень військові випробовували здібності автономного бойового робота в різних бойових умовах, але в основному поки що в розвідувальному варіанті.

Як пройшли випробування

Розробка PIAP HUNTeR з баштою ZMU-03 є результатом співпраці двох польських компаній: Дослідницької мережі Лукасевича та компанії AREX (входить до групи WB, яка модернізувала ППО для НАТО). За результатами випробувань робот показав високу прохідність, подекуди навіть кращу за бронетранспортери. Він супроводжував піхотні підрозділи у складному піщаному районі, а його дистанційне озброєння AREX ZMU-03 хоч і не стріляв, але допомагав виявляти загрози та випускав димову завісу.

Загалом, PIAP HUNTeR польська армія хоче використати для спостереження і патрулювання кордонів, військових або міських територій, а також для вогневої підтримки легкої піхоти або прикриття колони механізованих військ. Робот оснащений денними та тепловізійними камерами, а також системою радіозв'язку. Він важить понад чотири тонни та має довжину майже п'ять метрів.

Що може PIAP HUNTeR

Платформа оснащена гібридним приводом, який містить силовий генератор і тягові електродвигуни. Система електроживлення дає змогу роботу функціонувати тривалий час без підзарядки, а також забезпечує безшумний рух у суто електричному режимі.

Під час навчань PIAP HUNTeR був представлений у парі з важким 320-кілограмовим "напарником" — піротехнічним роботом PIAP IBIS. Систему меншого розміру можна використовувати як опору для спостереження завдяки модулю з камерою "день-ніч" і тепловізійною камерою. Роботи взаємно передають один одному радіосигнал, розширюючи радіус дії платформ.

Автономна вежа AREX ZMU-03 Автономна вежа AREX ZMU-03 Фото: WB Group

Що стосується озброєння, то автономна вежа AREX ZMU-03 може бути модифікована шляхом додавання великокаліберного 12,7-мм кулемета. Опціонально вежу також можна обладнати невеликим безпілотником. Цим автономним модулем можна оснастити не тільки PIAP HUNTeR, а й іншу бронетехніку, кажуть військові інженери.

Крім того, завдяки автоматичному виявленню і супроводу обраних об'єктів модуль AREX ZMU-03 здатний точно спостерігати за цілями та вести точний вогонь навіть у русі по важкодоступній місцевості. Вежею можна керувати з робочого місця оператора на транспортному засобі або дистанційно за допомогою переносної консолі.

Так само військові інженери двох компаній взяли до уваги сучасні загрози РЕБ, а тому подбали про те, щоб зв'язок між автономною платформою та оператором був зашифрований і міг протистояти радіоперешкодам. Роботом можна керувати як біля самої машини, так і з дистанційного пульта в безпечному для оператора місці.

Розробники пропонують військовим придбати дві модифікації роботизованої платформи: у дистанційно керованій і в напівавтономній конфігураціях. Обидві модифікації можуть бути з'єднані цифровим зв'язком з іншими системами WB Group.

Репортаж про роботизовану платформу, яка і стала базою для PIAP HUNTeR

Раніше Фокус розповідав, що армія Китаю замінює солдатів роботами з автоматами. Машини-вбивці вже вміють стріляти з гвинтівок QBZ-95 по мішенях і мають підвищити боєздатність військ і охороняти важливі об'єкти.