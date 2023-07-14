Вкрав у Японії. Іран почав сам виробляти деталі до дронів Shahed і Mohajer: які саме

Група Conflict Armament Research вивчила три іранські безпілотники й знайшла в них незвичайні компоненти, схожі на японські.

Іран почав сам виготовляти компоненти для безпілотників Shahed, якими РФ атакує Україну, за участю компанії Sarmad Electronics, яка не потрапила до жодного санкційного списку. Про це повідомили розслідувачі Conflict Armament Research (CAR).

Такого висновку аналітики дійшли, вивчивши збиті влітку 2023 року в Україні безпілотні літальні апарати Shahed-131 і Shahed-136. На їхню думку, деякі деталі — це копії компонентів, вироблених на комерційній основі японськими компаніями. Саме електронікою з Японії безпілотники типу Shahed оснащувалися раніше.

Крім того, робоча група CAR вивчила збитий на початку листопада 2022 року БПЛА Mohajer-6 і виявила в ньому кілька серводвигунів із маркуванням "SSPS-105". Розслідувачі вважають, що ці серводвигуни Іран скопіював із двигунів, вироблених японською компанією Tonegawa Seiko. Зі свого боку іранська компанія Sarmad Electronics вже встигла розрекламувати цей серводвигун для використання в безпілотних літальних апаратах і наземних транспортних засобах без екіпажу.

Серводвигуни в дроні Shahed з маркуванням SSPS-105 Фото: Conflict Armament Research

Експерти CAR також попрацювали з двома дронами Shahed-131, які українські сили ППО збили в січні й травні цього року. У них вдалося виявити витратомір (пристрій, що вимірює витрату рідини, яка проходить через нього, — ред.) з маркуванням "МОДЕЛЬ SES40L", "SES2900".

Розхомер у дроні Shahed з маркуванням SES2900 Фото: Conflict Armament Research

Маркування на витратомірі, задокументоване CAR в Україні, схоже на маркування компонентів, рекламованих Sarmad Electronics, включно з логотипом компанії. Він також виглядає як копія компонента, вперше виробленого японською компанією.

Таким чином робоча група CAR дійшла висновку, що іранська компанія Sarmad Electronics Sepahan Co. займається виробництвом компонентів для безпілотників типу Shahed. А деталі-зразки, з яких Іран і виготовив уже власні копії, з великою ймовірністю раніше були закуплені в Японії.

Нагадаємо, на початку липня дослідники з'ясували, як РФ виробляє дрони Shahed. Наразі дрони-камікадзе на секретному заводі в Єлабузі роблять з уже готових комплектуючих, але незабаром росіяни планують налагодити виробництво власних комплектуючих і боєголовок.

Раніше Фокус писав, як під прикриттям фабрики зі збору "сільськогосподарських дронів" у Татарстані збирають дрони-камікадзе з Ірану. Це не менш важливе і цікаве розслідування журналістів Financial Times.