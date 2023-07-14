Без різанини в Бучі та заколоту Пригожина: як у РФ запускають тоталітарний аналог "Вікіпедії"

Депутат Держдуми Олександр Хінштейн припускає, що російська влада зможе "забанити" міжнародну "Вікіпедію", замінивши своєю "Рувікі".

"Вікіпедія" — один із найпопулярніших вебсайт у Росії, який відвідують близько 95 мільйонів осіб на місяць, але незабаром його може бути заборонено, пише у своєму великому аналітичному матеріалі агентство Bloomberg. Оригінальну енциклопедію хочуть замінити ресурсом "Рувики", який редагуватимуть "спеціально відібрані професіонали".

Історія протистояння РФ і Вікіпедії

Роскомнадзор та інші контролюючі органи давно намагаються очистити російський сегмент інтернету від "неправильної" інформації. Ще 2019 року Володимир Путін висловив своє невдоволення "Вікіпедією", пообіцявши підтримати альтернативу, яка "представлятиме достовірну інформацію". З березня 2022 року після свого нападу на Україну владу РФ неодноразово штрафували за "дезінформацію" і "дискредитацію збройних сил РФ". Загальна сума штрафів склала $255 мільйонів.

Аналітики Bloomberg вважають, що "останньою краплею", яка переповнила "чашу терезів" на користь відкриття "своєї Вікіпедії" став бунт ПВК "Вагнер" на чолі з Євгеном Пригожиним. Оскільки багато російських ЗМІ підконтрольні уряду й ангажовано надавали інформацію, а Роскомнагляд став активно блокувати ресурси та пошукові запити з інформацією про Пригожина, то громадяни РФ вирушили "шукати правду" саме на "Вікіпедії".

Там було опубліковано докладну статтю про бунт, що містить нові репортажі про те, як усе відбувалося. У статті "Заколот групи Вагнера" цитуються джерела, починаючи від новинних агентств, які Кремль називає "іноземними агентами", і закінчуючи американською пресою. У перший день привернула увагу понад 270 000 осіб.

Перелік найпопулярніших статей у російській Вікіпедії в червні 2023 року Фото: Вiкiпедiя

"Правильна" Вікіпедія і хто її створив

Коли два тижні тому відкрився ресурс "Рувікі", то багато активних редакторів "Вікіпедії" і прихильників вільної інформації сприйняли це як зловісний знак, пише Bloomberg. Ліцензія оригінальної "Вікі" дає змогу "розгалужувати" сервіс, тож творці "Рувікі" просто скопіювали з оригінальної Вікіпедії те, що вважали "правильним" і прибрали непотрібні їм матеріали.

Наприклад, було видалено статті про вбивства російськими окупантами мирних українців Бучі та з'явилася стаття про ПВК "Вагнер", але без згадки заколоту. Так само ви не знайдете в "Рувікі" історію появи футбольної пісні харківських уболівальників "про Путіна" та інших незручних для російської влади матеріалів.

Очолює "Рувики" Володимир Медейко, який майже 20 років до цього керував російським підрозділом "Вікіпедії". Колеги були шоковані його відходом із проєкту, над яким той працював із 2003 року, і ще більше здивувалися його заяві про причину звільнення: створення прокремлівського ресурсу.

Володимир Медейко очолив прокремлівську інтернет-енциклопедію Рувики Фото: Рувікі

Сам Медейко заперечує, що працює на Кремль, а фінансування свого проєкту пов'язує із "зацікавленими інвесторами", яких, звісно ж, відмовляється називати. Свій несподіваний відхід він пояснює "марними багаторічними спробами поліпшити Вікіпедію".

За словами Медейка, його "Рувики" редагуватиме "група експертів", але звичайним користувачам вносити зміни до статей буде заборонено. Медейко пояснює це тим, що експерти "не хочуть сперечатися" з людьми без профільної освіти, але з такими ж правами на редагування.

Медейко також заявив, що Рувікі дотримуватиметься російських законів, зберігаючи при цьому свій нейтралітет. До речі, у Рувики в статті про вторгнення в Україну це згадується просто як "Військові дії в Україні, що почалися 24 лютого 2022 року, яким передувала криза у відносинах між Росією та Україною".

Сам очільник Рувікі виступає проти блокування "Вікіпедії" після появи його проєкту у РФ, але закриття доступу до оригінальної енциклопедії побоюються 10 000 активних редакторів, які зараз модерують російську Вікіпедію. До того ж голова цифрового комітету Держдуми Олександр Хінштейн написав у своєму Telegram-каналі після запуску "Рувики": "Як я вже багато разів говорив, Вікіпедія може бути повністю заблокована тільки тоді, коли вітчизняний аналог був створений. Тепер це більше не проблема".

Де ще "банили" Вікіпедію

Росія — не єдина країна, де Вікіпедія опинилася під загрозою заборони. Туреччина закривала доступ до Вікіпедії більш ніж на два роки після того, як та відмовилася видалити матеріали, що описують країну як державного спонсора терору через її підтримку бойовиків у Сирії. Зрештою турецький суд відновив доступ до Вікіпедії 2020 року, заявивши, що заборона порушує конституційну гарантію свободи вираження думок.

Пакистан закривав Вікіпедію за публікацію матеріалів, які вона визнала святотатськими. Індія заявила керівництву Вікіпедії, що заблокує англомовну версію Вікіпедії на місцевому рівні, якщо та не дотримуватиметься індійського закону, згідно з яким усі мапи мають відповідати контуру її національного кордону, включно зі спірними районами, такими як Кашмір.

Можливо, Росія взяла приклад із Китаю — там "Вікіпедія" заборонена і заблокована, зате працює "суверенна" енциклопедія Baidu Baike. Користувачі можуть створювати свій власний контент, але тільки під контролем цензури.

Раніше Фокус розповідав, що чат-боти на основі ШІ ще не доросли до Вікіпедії. Вони занадто "галюцинують" і брешуть.