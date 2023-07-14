Знищуватиме літаки: США наблизилися до створення реактивного дрона майбутнього

Дрон LongShot можна буде запускати прямо з винищувачів, і він прикриє літак від атаки в повітрі.

Компанія General Atomics уклала контракт з американськими військовими на третю фазу програми збройних безпілотників LongShot, інформує The Defense Post. У межах програми Агентства перспективних оборонних досліджень (DARPA) вже виділено на третю фазу розробки $95 млн, а льотні випробування прототипу пройдуть наступного року.

У межах третьої фази тестів планується випробувати прототип безпосередньо в небі та, можливо, навіть провести навчальні стрільби по повітряних мішенях, що імітують ворожі літаки. Сам прототип реактивного безпілотника LongShot планують озброїти спеціальними ракетами класу "повітря-повітря".

У розробці незвичайного реактивного дрона LongShot беруть участь і такі відомі компанії з випуску зброї, як Lockheed Martin і Northrop Grumman. Їхні військові інженери, разом з експертами компанії General Atomics, на замовлення американської армії планують створити реактивний безпілотник, який слугуватиме засобом підтримки військових літаків ВПС США.

LongShot можна буде запускати прямо з корпусу винищувача або бомбардувальника, і він працюватиме в парі з пілотом основного літака або самостійно допомагатиме відбивати повітряні атаки за допомогою ракет. Така унікальна можливість дає змогу пілотованому літаку атакувати ворога з більш безпечної для себе відстані або встигнути провести кілька хитрих маневрів і сховатися в небі під прикриттям цього дрона.

"Програма LongShot змінює парадигму бойових дій у повітрі, демонструючи безпілотну машину повітряного базування, здатну застосовувати сучасну зброю класу "повітря-повітря", — заявив 2021 року керівник програми DARPA підполковник Пол Калхун. "LongShot надасть армії США альтернативні засоби підвищення своєї боєздатності", — зазначив військовий.

Раніше Фокус розповідав, що США терміново створюють зброю проти дронів Shahed, які атакують Україну. Там активно випробовують нові кінетичні, енергетичні та радіочастотні системи, покликані боротися з дронами-камікадзе.