Українці навчили дрони розпізнавати техніку ЗС РФ: як працює ШІ Horus

Додаток для безпілотників дає змогу відрізняти один від одного танки, БМП і БМД за розміром дула.

Львівські студенти-першокурсники розробили додаток HORUS, який допомагає українським військовим ідентифікувати бронетехніку російських окупантів. Про це пише медіа dev.ua.

Додаток може "розрізняти" військову техніку ЗС РФ за допомогою штучного інтелекту. Над його створенням працювала команда студентів Львівського національного університету імені Івана Франка на чолі з Максимом Радченком. Він розповів журналістам, за яким алгоритмом працює HORUS.

За його словами, застосунок сканує виявлену бронетехніку противника, а штучний інтелект аналізує отримані дані — співвідношення ширини до довжини, товщину і форму дула (передній кінець, вихідний отвір стовбура вогнепальної зброї, — ред.), а також розташування лобової частини машини відносно корпусу. За сукупністю цих даних HORUS видає відповідь про те, яку техніку він помітив. Таким чином додаток може відрізняти один від одного танки, бойові машини піхоти й бойові машини десанту. Крім даних про ідентифіковану техніку, ця програма передає також і координати об'єкта, який вона виявила.

Розробку українських студентів оператори безпілотних летальних апаратів уже встигли протестувати в умовах реальних бойових дій і залишилися задоволені. Своєю чергою розробники планують удосконалити свій винахід: до бази даних хочуть додати більше видів техніки, а також "навчити" ШІ точніше визначати координати.

Так працює додаток HORUS, який створили студенти-першокурсники

Нагадаємо, в Україні створили компактний дрон-детектор, який захищає від ворожих БПЛА. Дрон-детектор вчасно виявляє безпілотники-розвідники, дрони-камікадзе та ударні БПЛА і забезпечує оперативну реакцію на потенційні загрози.

Також медіа повідомляли про те, що українець створив додаток, який врятував йому життя. Три роки розробник соромився показувати проєкт публічно, але тепер розмістив його у відкритому доступі сподіваючись, що інші програмісти допоможуть його доопрацювати.