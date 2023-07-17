Санкції пішли на користь: у виробників чіпів і мікросхем у Китаї зростає прибуток

Американські обмеження на високі технології для Китаю стимулювали закупівлі у місцевих виробників мікроелектроніки.

Прибуток китайських компаній з виробництва мікросхем і запчастин для спеціалізованого обладнання помітно зросли після введення заборони США, Японії та Нідерландів на постачання відповідних технологій до КНР, повідомляє Bloomberg. Пекін усіма доступними способами та всіма можливими шляхами намагається "імпортозамістити" західні технології, і домігся певних успіхів, нехай і не у всіх галузях.

За даними видання, два великі китайські виробники обладнання для виробництва процесорів і мікросхем прогнозують подвоєння прибутку. Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc спрогнозувала зростання чистого прибутку за перше півріччя на 10% (від 110% до 120%). Як повідомила компанія Peer Naura Technology Group Co., її прибуток збільшився ще більше: майже удвічі: майже вдвічі з половиною (на 121-156%, до $270 млн).

Китайські виробники чипів і мікросхем демонструють зростання на хвилі "імпортозаміщення" Фото: Bloomberg

Пекін зараз усіма силами намагається активізувати кампанію із заміни іноземних технологій і досягнення самодостатності в ключових галузях, включно з напівпровідниками, оскільки багатонаціональний експортний контроль під керівництвом США починає обмежувати здатність Китаю розробляти передові чипи.

Уряд Китаю приділяє першочергову увагу побудові внутрішнього ланцюжка поставок мікросхем, щоб спробувати обійти ці санкції і забезпечити достатню кількість напівпровідників для забезпечення своєї економіки.

Ми раніше розповідали, що Китай робить ставку на чиплети, щоб пережити санкційну блокаду США і ЄС. Це ефективний спосіб пакування груп невеликих напівпровідників у єдиний потужний "мозок", здатний використовуватися скрізь: від центрів обробки даних до звичайних гаджетів. Чиплети, або маленькі чіпи, можуть бути розміром з піщинку або трохи більші за ніготь, а потім їх зазвичай об'єднують у єдиний кластер, який називають "розширеним пакуванням".

Раніше Фокус розповідав, що удар США по чіпах не спрацював: Китай збільшив закупівлі процесорів для ШІ. Найвідоміший виробник процесорів і мікросхем TSMC рапортує про збільшення закупівель з боку китайських підприємств.