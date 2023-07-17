Міг атакувати Кримський міст: у порту "Кавказ" виявили безпілотник, що впав (фото)

Загадковий БПЛА звалився в пісок на російській косі Чушка в Краснодарському краї, яка виходить у Керченську протоку.

У районі порту "Кавказ" на косі Чушка (Краснодарський край, РФ) чоловік виявив залишки ударного безпілотного літального апарата, який міг атакувати Кримський міст. Про це російський пропагандист Олександр Коц написав у своєму Telegram-каналі в понеділок, 17 липня.

За словами російського журналіста, фото з місця подій йому надіслав підписник, який виявив деталі розбитого дрона. На знімках можна побачити, як біля безпілотника вже працюють силовики, оглядаючи місцевість біля нього.

Порт "Кавказ" розміщений на російській косі Чушка

Сам безпілотний літальний апарат лежить біля самої лінії води й прибій навіть встиг закидати його морськими водоростями. Дрон сильно пошкоджений після падіння, тому візуально визначити його модель складно. На знімках видно тільки, що під самим дроном розташована, ймовірно, бойова частина або ж сам боєприпас для скидання сірого кольору. Також хвіст безпілотника забарвлений у світло-блакитний відтінок і облямований тонкою золотою смугою.

Пропагандист Коц вважає, що це може бути український безпілотник, який намагався або атакувати Кримський міст, або прямував до іншої цілі — до поромної переправи, за допомогою якої на Кримський півострів потрапляють фури.

У порту "Кавказ" виявили ударний безпілотник, який міг атакувати Кримський міст У порту "Кавказ" виявили ударний безпілотник, який міг атакувати Кримський міст У порту "Кавказ" виявили ударний безпілотник, який міг атакувати Кримський міст

Нагадаємо, 17 липня росЗМІ написали про те, що ЗСУ намагалися зруйнувати дронами дві частини Кримського мосту. За версією медіа, один із них не впорався із завданням, оскільки його потужності не вистачило, щоб зруйнувати прольоти, якими проходить дорога для автомобілів. А другий дрон-камікадзе, що прямував до залізничних колій, вибухнув у повітрі й не завдав Керченському мосту жодних пошкоджень.

Зі свого боку спікер УДА Сергій Братчук заявив про те, що Кримський міст міг підірвати дрон із РФ. Спікер УДА звернув увагу на те, що опори мосту впали саме з боку Кубані. У цій геолокації розташоване місто Приморсько-Ахтарськ (Краснодарський край, РФ), звідки російські військові атакують Україну іранськими безпілотними летальними апаратами Shahed.