"Влетить у вікно окупанта з шансом 80%": боєць ЗСУ розповів про користь дронів Switchblade

"Розумні" баражувальні боєприпаси самі виконують більшу частину роботи оператора, тому ефективно знищують ЗС РФ.

Баражуючі боєприпаси Switchblade 300 активно знищують командирський склад окупаційних російських сил та їхню елітну техніку. Цей дрон-камікадзе справжній помічник українських героїв, про що в інтерв'ю порталу "Тиск" розповів один із його операторів. За словами бійця, Switchblade 300 — це точкова зброя, яку застосовують здебільшого для знищення важливих цілей або обладнання ворога.

Як зазначає в інтерв'ю пілот цих дронів, керувати Switchblade 300 набагато простіше, ніж стандартним безпілотником з FPV (з видом від першої особи, в режимі реального часу). Унікальна особливість Switchblade у тому, що він летить прямо, добре тримає висоту і бічний вітер, їм не потрібно постійно "підрулювати". У разі невдалого заходу на ціль Switchblade 300 дозволить своєму оператору "за літаковим принципом" піти на друге коло — почне кружляти і сам наводитися на ціль. Якщо і ця спроба буде невдалою, то боєзапас, що баражує, буде, немов шуліка, намотувати кола навколо жертви, поки вистачить заряду акумуляторів.

Де і як використовують Switchblade 300

Наразі цим безпілотником користуються для знищення противника сили СБУ, ГУР і ССО на лінії фронту. Switchblade 300 — це не дешева система і її намагаються не витрачати даремно. За словами оператора, найчастіше боєприпас, що баражує, запускають по заздалегідь добре розвіданих і цінних цілях (командному складу, системам РЕБ, іншій важливій техніці).

Дрон може пролетіти на 8 км за лінію фронту і за вдалого розкладу, з точністю до 80% влетіти у вікно штабу окупантів і знищити весь командирський склад. Найцікавіше, що навчитися керувати таким БПЛА можна всього за два тижні, і це навіть з надлишком. Боєць в інтерв'ю стверджує, що тямущому новачкові вистачить і одного тижня навчання на спеціальному симуляторі.

"Дуже багато чого дрон може робити самостійно: він сам набирає висоту, вираховує приблизну траєкторію під час підльоту, трохи намагається уточнювати напрямок руху за вітром, а під час заходження на ціль сам починає знижуватися, розганятися — потрібно його просто донацілювати", — каже оператор Switchblade 300.

Щоправда є деякі підрозділи, які примудряються витрачати цей цінний дрон на боротьбу зі звичайною піхотою окупантів. На думку героя інтерв'ю, це є результатом нерівномірного розподілу Switchblade по підрозділах (десь їхній надлишок, а десь гостро не вистачає). Але навіть у разі надлишку боєць вважає удари Switchblade 300 по піхоті порожнім марнотратством і непрофесіоналізмом.

Switchblade 300 знищує ЗРК "Оса" армії окупантів РФ

Що краще: FPV чи Switchblade?

На це питання немає однозначної відповіді, адже кожен із цих дронів має свої переваги та недоліки, каже боєць. До того ж, це абсолютно різні безпілотники, які створювалися для різних цілей.

У випадку з FPV можна відзначити їхню нижчу вартість і масовість, але ними набагато складніше керувати, та й кожен дрон FPV — це своєрідний сюрприз, у якому можуть вилізти "дитячі хвороби" або якісь недоробки.

Switchblade — це саме військовий ударний дрон-камікадзе, який коштує не дешево, але дає чудовий і стабільний результат. Він майже завжди спрацьовує і виконує своє завдання, а якщо і трапляються осічки, то вони спричинені здебільшого неполадками в самому стартовому майданчику. До того ж, відсоток успішних влучень у Switchblade досить високий, і оператор оцінює його в 70-80%. При цьому такий результат досягається після швидкого навчання бійця, на відміну від FPV-дрона, де величезну роль має досвід і кількість "годин нальоту".

Знищення за допомогою Switchblade 300 російської системи РЕБ "Гренадер"

Раніше Фокус розповідав, які копії дронів Switchblade "винаходять" у Росії. Росіяни намагаються відтворити технологію баражуючих боєприпасів, які українська армія ефективно застосовує на полі бою, і кілька напрацювань вони вже показали.