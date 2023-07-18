Ідеальна зброя: експерт пояснив, чому РФ важко захистити Кримський міст від дронів ЗСУ

Безпілотні катери дають Україні дешеву "асиметричну" перевагу перед Росією, і окупантам складно їх знищувати в морі.

Україна значною мірою покладається на дешеві, але ефективні безпілотники для атак на передові російські позиції і цілі в тилу ворога, пише Business Insider. До їх числа входять і морські безпілотники як недорога і руйнівна зброя. На думку експерта з Центру військово-морського аналізу в США, саме з їхньою допомогою 17 липня було атаковано Кримський міст.

Україна займається збором коштів через фонд United24 для створення повномасштабного флоту морських безпілотників. Як заявив представник платформи, морські дрони вперше дали ЗСУ "оперативну перевагу для ураження російських кораблів" ще в жовтні 2022 року.

Такі безпілотні катери-камікадзе відносно дешеві, особливо порівняно з традиційними військовими кораблями або засобами захисту, необхідними для ураження цих безпілотних надводних кораблів.

"Вартість виробництва і розгортання цих автономних човнів у багато разів менша, ніж витрати на спроби захиститися від них", — сказав Семюел Бендетт, аналітик-дослідник із Програми вивчення Росії Центру військово-морського аналізу. У результаті Україна отримує "асиметричну перевагу" перед агресором.

За словами експерта, цим безпілотникам не потрібно долати тисячі кілометрів до цілі, ризикуючи бути збитими, тому вони можуть діяти у відносній близькості від своїх операторів або точки запуску.

"Як ви зможете швидко і дешево захистити 19-кілометровий міст? Датчики по всьому периметру, патрулі та військові кораблі? Це все занадто складно, дорого і не завжди ефективно. Противник все одно знайде лазівку завдяки таким човнам-камікадзе", — прокоментував Семюель Бендетт.

Business Insider зазначає, що, як правило, безпілотні надводні транспортні засоби (USV), зазвичай звані безпілотними катерами, являють собою дистанційно керовані плавзасоби. Зараз морські безпілотники розробляються як українцями, так і американцями, причому останні нарощують виробництво, щоб протистояти Китаю, а перші шукають способи протистояти російським окупантам.

За словами Семюеля Бендетта, після першого жовтневого вибуху на мосту 2022 року маршрути постачання армії РФ в основному перемістилися на північ, але вчорашня атака викликає безліч запитань про те, як Росія збирається захищати Керченський міст.

"Важко належним чином і повністю захистити таку величезну багатокілометрову конструкцію, як міст", — каже експерт. — "Україна скористалася вразливістю [моста через Керченську протоку], запустивши відносно дешеві й недорогі USV, і атака виявилася успішною"

Раніше Фокус розповідав, що в РФ експерти вже оцінили вартість ремонту Кримського мосту після атаки. Потрібно витратити 600 тонн металу і $6 млн.