У РФ поліпшили дрони "Упир", зробивши "непереможними" для РЕБ: як вони змінилися

За словами творців, БПЛА озброюється гранатами ПГ-7ВЛ, РКГ-3М або осколково-фугасними снарядами.

Російська сторона заявила про те, що модернізувала свій FPV-дрон "Упир" і тепер він може долати вдвічі більшу дистанцію. Про це 19 липня написав ТАСС.

За словами виробника, ім'я якого медіа не називає, безпілотник оснастили повітряним ретранслятором "Подовжувач" (саме він і збільшує дальність польоту), а також вітчизняними відеопередавачами та відеоприймачами. Творці заявляють, що ці нововведення нібито роблять "Упир" непереможним для засобів РЕБ.

Що відомо про російський FPV-дрон "Упир"

Технічні характеристики дрона російська сторона воліє тримати в таємниці. Відомо тільки, що його призначення — удари в глибині фронту. Для цього безпілотний літальний апарат здатний нести гранати ПГ-7ВЛ, ручні протитанкові гранати РКГ-3М і осколково-фугасні снаряди.

Дрон розробили у Свердловській області (РФ) і вперше застосували на полі бою в Україні наприкінці травня 2023 року. РосЗМІ не розкривають назву підприємства-розробника цієї військової техніки. Відомо, що деякі деталі до першої партії цих ударних дронів друкували на 3D-принтері.

Творці "Упиря" заявили, що його головне завдання — завдавати ударів у глибині фронту по українським військовим, знищувати їхню бронетехніку, а також перекривати шляхи постачання матеріально-технічної допомоги Україні від країн-союзниць. Крім того, цей безпілотник може "полювати" за танками ЗСУ, які ведуть вогонь із закритих позицій, і навіть вражати їх, пікіруючи з висоти.

Нагадаємо, у РФ хочуть трансформувати невдалий Су-75. "Об'єднана авіабудівна корпорація" подала три патенти, які стосуються Су-75. При цьому технологи відсунули в бік розроблюваний дрон С-70 "Мисливець", у якому багато дрібних недоліків.

Крім того, 10 липня у РФ представили новий дрон-бомбардувальник. Розробники запевняють, що їхній безпілотник може підняти до 5 кг боєприпасів, але замість них поки використовують пляшки з водою.