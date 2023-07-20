Найкращі у своєму класі: ЗСУ отримають 500 дронів-камікадзе ТОРО

Дрони-камікадзе "ТОРО" вже зарекомендували себе на полі бою в Україні, тому Литва планує закупити нові безпілотники на €300 тисяч для підтримки військових під час контрнаступу.

Литовська сторона до Дня незалежності України зобов'язалася передати військовим на фронт 500 FPV-дронів "ТОРО". Про це йдеться на офіційній сторінці волонтерської організації "Maži, bet stiprūs" у Facebook, яка і займається збором коштів на купівлю безпілотників.

На закупівлю дронів-камікадзе для ЗСУ "ТОРО" потрібно €300 тисяч. Зі свого боку засновник організації Раймундас Алекнавічюс пояснив, чому Литва хоче підтримати Україну саме дронами.

За його словами, російсько-українська війна увійде у світову історію, як перша війна технологій, оскільки в бойових діях велику роль відіграють саме дрони. Особливо вони потрібні ЗСУ під час контрнаступу. Крім того, як зазначив Алекнавічюс, ЗС РФ теж долучилися до "перегонів дронів" і активно використовують китайські безпілотники.

"Іноді здається, що в окупантів так багато китайських дронів-камікадзе, що вони використовують їх як кулі", — сказав він.

Як зазначає медіа DELFI, дрони, які отримають українські військові, вважаються одними з найкращих у своєму класі безпілотників.

Технічні характеристики дрона TORO

вантажність — 1,1 кг і 1,6 кг з бойовою частиною;

дальність польоту — 15 км і 10 км;

радіус виявлення цілі — 200 м;

швидкість розгортання — до 5 хв.

Нагадаємо, 17 липня дрони TORO ліквідували БМП разом із росіянами. Вони вдарили по броньованій техніці окупантів, знищивши саму машину та окупантів, які їхали на ній.

А наприкінці травня дрони TORO ліквідували одразу чотири "очі Мордора" — комплексу спостереження росіян "Муром". За допомогою цієї техніки ЗС РФ стежили за українськими військовими