"Секс відбувається в мозку": експерт передбачив, як роботи з ШІ замінять людей у ліжку

На думку екскерівника Google X Мо Гавдата, у майбутньому машини зможуть повністю імітувати дотики й емоції, які не відрізняються від справжніх.

Колишній виконавчий директор Google X Мо Гавдат зробив вражаючий прогноз: дуже скоро з'являться гіперреалістичні секс-роботи зі штучним інтелектом, які зроблять класичні інтимні людські стосунки застарілими й немодними. Виступаючи в подкасті Impact Theory, Гавдат, заявив, що віртуальна і доповнена реальності скоро дадуть змогу людям імітувати сексуальні переживання, які неможливо відрізнити від реального життя.

"Просто подумайте про всі ілюзії, які народжуються у вашій голові. Секс відбувається саме в мозку, а фізичний бік цього нехитрого процесу не так вже й складно змоделювати", — каже Мо.

Але не тільки фізичні, але навіть емоційні та ментальні аспекти стосунків можна штучно відтворити за допомогою сигналів у мозку, стверджує експерт. Він також відкинув суперечки про те, чи дійсно боти зі штучним інтелектом розумні, заявивши, що це питання не має значення, якщо люди вірять, що їхні ілюзії реальні.

"Якщо ми зможемо переконати вас, що цей секс-робот живий або що сексуальний досвід у гарнітурі віртуальної реальності чи гарнітурі доповненої реальності не відрізняється від справжніх дотиків, то в чому проблема? Вперед за справу!", — підкреслює Гавдат.

Експерт зазначає, що люди вже активно використовують чат-ботів без цензури для сексуальних рольових ігор — і вони знаходять задоволення, просто читаючи текст, згенерований ШІ. Тим паче нові моделі штучного інтелекту з відкритим вихідним кодом без цензури дають змогу будь-кому налаштовувати свою особистість або просити чат-бота прикинутися кимось.

До речі, відома блогерка зі Snapchat Керін Марджорі використовує ШІ для заробітку на своїх підписниках. На основі ChatGPT вона створила CarynAI, аватар зі штучним інтелектом, який пропонує віртуальне спілкування за долар за хвилину. Зараз у дівчини понад 1000 віртуальних бойфрендів, які платять за просту балаканину з Керін або навіть за інтимні розмови.

Керін Марджорі за допомогою ШІ заробляє $1 за хвилину Фото: Twitter

Раніше Фокус розповідав, що ШІ навчився "ловити" злочинців за маршрутами авто. Нейромережа збирає дані з відеокамер і повідомляє правоохоронцям про підозрілі маршрути автовласників.