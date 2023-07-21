Міноборони прийняло на озброєння 28 українських дронів для ЗСУ: що про них відомо

Українську армію посилили тисячі вітчизняних ударних дронів типу FPV, камікадзе і безпілотних літаків.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії Міністерство оборони України прийняло на озброєння 28 моделей вітчизняних безпілотників і закупило за контрактами тисячі одиниць для Збройних сил. Про це йдеться в матеріалі на сайті Міністерства оборони України, який опублікували 21 липня.

Згідно з документами, міністерство з лютого минулого року закупило 28 моделей різних безпілотних летальних апаратів вітчизняного виробництва. Серед них:

6 дронів-камікадзе;

3 безпілотники-камікадзе літакового типу;

6 FPV-дронів.

Крім того, Міноборони уклало контракти з кількома українськими виробниками на виготовлення 10 моделей безпілотників. Однак подробиці про ці дрони не розкривають. Також уже цього липня підприємства АТ "Українська оборонна промисловість" зробили профільному міністерству дві пропозиції щодо виробництва дронів. З одним із них навіть уклали угоду на закупівлю для армії розвідувального безпілотника.

Зазначимо, що цього місяця також завершилися випробування моделі одного з українських дронів-камікадзе і скоро він надійде в експлуатацію.

Нагадаємо, раніше експерти розповіли, як Україна переможе РФ у битві дронів. За словами Валерія Яковенка, українським військовим зараз потрібно стільки дронів, скільки немає в усьому світі. Тому їх потрібно виробляти самостійно.

Крім того, наприкінці липня ЗМІ писали про те, що протитанковий дрон "Сірко" отримав нові поліпшення. Новий дрон розробник хоче "запрограмувати" на самознищення після підриву техніки противника, оскільки не хоче, щоб розробка опинилася в руках російських окупантів.