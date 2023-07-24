"Пішли далеко вперед": Ігнат розкрив, як Росія збиває дрони в Криму (відео)

Україна має перейти до практики, коли безпілотники противника не збиваються зенітними ракетами, а знешкоджуються за допомогою систем РЕБ.

Україні потрібно розвивати технології радіоелектронної боротьби, оскільки Росія в цьому питанні почала випереджати нашу країну. Таку думку висловив спікер ЗС ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону в понеділок, 24 липня.

"На жаль, окупанти пішли далеко вперед, розвиваючи свої засоби РЕБ", — сказав Ігнат.

Також новітні засоби радіоелектронної боротьби у вигляді потужних станцій перешкоджають роботі українських Сил оборони та контрнаступу загалом.

"Безпілотники, які використовують наші сили оборони, зокрема й квадрокоптерного типу, дошкуляють окупантам. Тому в них і є достатньо цих систем", — пояснив Ігнат.

За словами спікера ЗС, зараз російські військові показали, що безпілотники необов'язково збивати зенітними ракетами і витрачати на це боєкомплект. Набагато ефективніше і вигідніше мати на сьогодні мати потужні станції РЕБ для захисту від атаки дронів противника. Тому Україні потрібно прискоритися і наздоганяти в цьому питанні РФ.

"Україна теж має непогані зрушення, але почали трохи пізно", — додав Юрій Ігнат, коментуючи поточну ситуацію в ЗСУ щодо засобів РЕБ.

Як засоби РЕБ допоможуть Україні у війні з Росією

За словами спікера ЗС, армія має прагнути до того, щоб не застосовувати зенітне озброєння чи винищувачі для знешкодження ворожого безпілотника. Пригнічувати його та примусово садити потрібно за допомогою різних засобів РЕБ, які в Україні вже почали розвивати.

"Ну, ви бачите, що є й антидронні рушниці, і більш потужні станції, які здатні працювати на великих відстанях і охоплювати більший радіус", — сказав Ігнат.

Крім того, потрібно працювати над безпілотними летальними апаратами, які допоможуть зробити будь-яку точку в Криму досяжною для українських дронів. Це зі свого боку допоможе ЗСУ знищувати постачання ударних дронів і ракет, якими Росія атакує Україну. На думку Ігната, знищувати постачання ракет ефективніше, ніж боротися з самими ракетами, які вже здійнялися в повітря і летять до цілі.

Нагадаємо, 24 липня в Криму прогриміли потужні вибухи. Півострів атакували понад 10 безпілотників. Окупаційна влада підтвердила, що один з українських безпілотників влучив у склад БК, через що в районі оголошено часткову евакуацію населення.

Дещо пізніше Міноборони РФ повідомило деталі атаки БПЛА на Крим. За повідомленнями міністерства країни-агресора, засобами РЕБ нібито "приземлили" 14 українських безпілотників, 11 з яких упали в акваторії Чорного моря. Заява Міноборони РФ суперечить словам Сергія Аксьонова, який раніше повідомляв про влучання щонайменше одного БПЛА у склад боєприпасів.