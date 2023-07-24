"Допомагає залишити росіян без зброї": у британській МІ-6 зізналися, що використовують ШІ

За словами представника розвідувальної служби Річард Мур, британські фахівці також вивчають застосування нейромереж Росією і Китаєм у військових цілях.

Річард Мур, глава британської секретної розвідувальної служби, також відомої як МІ-6, відповідаючи на запитання журналістів, визнав, що його відомство активно використовує інструменти штучного інтелекту. Його слова передає портал C4ISRNET.

Головна будівля британської розвідки МІ-6 у Лондоні Фото: Getty

За словами Річарда Мура, секретна служба Мі-6 здебільшого використовує штучний інтелект, щоб перешкоджати постачанню зброї в Росію. У своєму виступі, в якому штучний інтелект був названий одночасно величезним потенційним активом і серйозною загрозою, Мур сказав, що його співробітники в британському агентстві зовнішньої розвідки об'єднують свої навички зі штучним інтелектом і масовими даними, щоб виявляти й присікати потік зброї до Росії, який використовується російськими військами проти України.

Глава МІ-6 закликав росіян "співпрацювати з його відомством" Фото: Getty

Головний розвідник Великої Британії передбачив, що в майбутньому спецслужбам Заходу дедалі частіше й частіше доведеться приділяти більше уваги для відстеження зловмисного використання ШІ ворожими державами, як-от Росія і Китай. Утім, його відомство відстежує таку активність уже зараз.

За словами Мура, хоч би як успішно розвивалися нейромережі, все одно жоден ШІ ніколи не зможе замінити справжнього розвідника. "Людський фактор" залишиться вирішальним, адже унікальні характеристики агентів-людей у потрібних місцях стануть ще більш важливими, особливо здатність розвідників "впливати на рішення всередині ворожого уряду або терористичної групи".

Торкаючись останніх подій у Москві, Мур сказав, що Путіну довелося укласти "принизливу угоду" з главою ПВК "Вагнер". "Пригожин за сніданком був зрадником, до вечері його помилували, а через два дні запросили на чай", — сказав Мур, коментуючи відвідування командирами "Вагнера" Кремля.

Глава МІ-6 закликав росіян, які виступають проти війни, активніше співпрацювати з його організаціями та ділитися інформацією. "Наші двері завжди відчинені", — додав Мур говорячи про співпрацю з його службою. Він нагадав, що МІ-6 завжди піклується про своїх шпигунів і розповів про випадок з агентом під кодовим ім'ям Екклезіастик, яка проникла в німецьку розвідку в 1944 році, перебувала під наглядом служби аж до самої її смерті у віці 100 років. Він сказав, що агенти МІ-6 потім зібралися, щоб разом розвіяти прах жінки-шпигуна в Ла-Манші.

Раніше Фокус розповідав, що Китай має намір обігнати США в гонці ШІ. Попри санкційний тиск, КНР намагається довести свою перевагу у сфері високих технологій.