"Пробили щит": Москву атакували дрони-аналоги іранських Shahed, — BBC

Максимум, що можуть російські засоби РЕБ, це придушити системи наведення дронів і перешкодити їм потрапити в ціль, вважає Ілля Абішев.

Безпілотники, які вдарили по Москві 24 липня, були з класу іранських "шахедів", якими сама РФ атакує Україну. Таку думку висловив військовий оглядач BBC Ілля Абішев.

Експерт звернув увагу на те, що перевірити заяви Міноборони РФ про те, що системи радіоелектронної боротьби придушили безпілотники й не дали їм атакувати важливі об'єкти в Москві, перевірити не можна. Аналоги іранських Shahed — це дрони-камікадзе і вони самознищуються, коли досягають мети.

"Вони вибухнули, причому один поруч із будівлями Міністерства оборони. Чи були безпілотники збиті з курсу, чи самі промахнулися, що було їхньою головною метою — можна тільки гадати", — сказав Абішев.

Понеділкова атака дронів показала також недоліки в роботі російської системи ППО. За словами аналітика, у самому Міноборони не заперечують той факт, що БПЛА безперешкодно вдираються в повітряний простір РФ, долітають практично до центру Москви й тільки тоді по них починає працювати система ППО.

"Дрони-камікадзе вкотре прошивають щит неба російської столиці, долітають майже до центру, а ППО, як випливає із заяви Міноборони, вступає з ними в бій, коли впору застосовувати вже всі підручні засоби — аж до стрілецької зброї", — зазначає Ілля Абішев.

Він вважає, що максимальна межа роботи систем РЕБ, які перебувають у Москві, — це вивести з ладу системи радіо- або оптико-електронного наведення безпілотників на конкретний об'єкт. Але навіть ці можливості військові демонструють уже тоді, коли дрон прямує до своєї мети. Хоча в ідеалі вони мають "відпрацьовувати" БПЛА задовго до цього за встановленими раніше координатами.

При цьому Кремль не коментує сьогоднішній наліт на Москву. Прессекретар президента Дмитро Пєсков навіть не став відповідати на запитання журналістів про те, чи зробила влада якісь висновки після травневого нальоту дронів. Замість чіткої відповіді, Пєсков порадив медійникам поставити таке запитання представникам Міноборони.

Нагадаємо, 24 липня Юрій Ігнат розкрив, як Росія збиває дрони в Криму. За його словами, Україна має перейти до практики, коли безпілотники противника не збиваються зенітними ракетами, а знешкоджуються за допомогою систем РЕБ.

Цього ж дня у ЗСУ натякнули, хто запустив дрони на Москву. Українська армія розвиває безпілотні технології, але поки завдає ударів тільки по окупованих територіях, запевняє військовий Юрій Федоренко.