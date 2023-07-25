Жінка замовила вбивство чоловіка в даркнеті: "кілер" просто вкрав біткоїни

Американка хотіла, отримавши його будинок, пенсію і страхові виплати, але опинилася у в'язниці й без криптовалюти.

Жінка зі штату Невада (США), яка хотіла позбутися власного чоловіка, знайшла в даркнеті кілера, заплатила йому за вбивство біткоїнами, але в результаті виявилася жертвою шахраїв. Про це пише медіа Decrypt із посиланням на Міністерство юстиції країни.

38-річна Крісті Лінн Фелкінс у 2016 році відправила 12 біткойнів на суму 5 тисяч доларів адміністратору сайту під назвою Besa Mafia, який стверджував, що пропонує послуги із замовлення вбивства. Протягом чотирьох місяців у 2016 році Фелкінс обмінювався повідомленнями з адміністратором сайту.

Жінка передала псевдокілеру всю необхідну інформацію про чоловіка: домашню та робочу адреси, номери автомобіля, маршрути пересування та особистий графік. Фелкінс хотіла, щоб убивство її колишнього чоловіка виглядало як нещасний випадок, але не погодилася на доплату в розмірі 4 тисячі доларів.

Після того як її платіж було відправлено, адміністратор сайту повідомив, що призначено кілера і що її чоловік зникне протягом тижня. Однак ніякого вбивства не сталося. Besa Mafia була шахрайським сайтом, і Фелкінс так і не отримала відшкодування біткоїнів, які вона відправила. Сайт, на якому вона спілкувалася з "найманим вбивцею" перестав існувати.

У результаті жінка не тільки втратила свої гроші (з перерахунком на сьогоднішній курс вона перевела кібершахраям 360 тисяч доларів), а й отримала тюремний термін — п'ять років позбавлення волі. Якби Фелкінс не визнала свою провину, вона б провела за ґратами вдвічі більше часу.

Зі свого боку чоловік Крісті Лінн був здивований тим фактом, що дружина хотіла його вбити. Сам він на судовому засіданні сказав про те, що Фелкінс — прекрасна і любляча мати. До слова, сама жінка виявилася навіть рада, що попалася "на вудку" аферистів. Адже тільки завдяки цьому її чоловік залишився живий і не постраждав.

Нагадаємо, раніше медіа писали про те, що чоловік хотів сховати від дружини біткоїни на $500 тисяч, щоб не ділитися. Однак під час шлюборозлучного процесу суд все одно поділив електронні фінанси між подружжям.

А на початку травня невідомий хакер зламав гаманці спецслужб РФ і відправив гроші на допомогу ЗСУ. Хакеру вдалося обчислити і зламати майже тисячу криптогаманців, які використовують ГРУ, СЗР і ФСБ для своїх таємних операцій.