Відповідь "Ланцетам" є: якими дронами ЗСУ знищують окупантів на фронті (відео)

Одні з основних вітчизняних дронів у зоні бойових дій — це "Пегас" і "Буцефал". Українські військові також працюватимуть із наземним дроном "Мангал".

Виробництво вітчизняних безпілотників зросло в деяких категоріях у десятки і навіть у сотні разів, а на українському ринку зараз присутні понад 100 компаній-виробників дронів. Про це йдеться в сюжеті, який показали в ефірі національного телемарафону в понеділок, 25 липня.

Скільки безпілотників потрібно українським військовим на фронті

Станом на зараз 28 моделей українських безпілотників пройшли введення в експлуатацію та отримують державні сертифікати. Однак дронів усе одно не вистачає, бо вони — витратний матеріал на фронті.

За даними Американського аналітичного центру, щомісяця бійці Сил оборони України витрачають до десяти тисяч безпілотників різних типів. У цю цифру входять усі можливі типи дронів: від квадрокоптерів і до "Байрактарів".

Співзасновник проєкту "Екскадрон", який погодився поспілкуватися з журналістами, зазначив, що навіть виробництво Україною власних безпілотників не задовольнить потреби армії в дронах на фронті.

"Навіть якщо Україні будувати якийсь дроновий завод, він все одно не зможе зі старту виробляти понад 5 тисяч дронів на місяць. Армії потрібно понад 10 тисяч", — сказав він.

Андрій вважає, що на цьому етапі дрони вигідніше закуповувати в дрібних виробників, оскільки на будівництво власних потужностей може піти дорогоцінний час.

Своєю чергою віцепрем'єр-міністр України Михайло Федоров говорить про те, що Україна показує хороші результати у сфері виробництва БПЛА. Однак не про всі ці показники можна говорити на камеру.

"Ми не можемо показувати всі процеси виробництва дронів з міркувань безпеки. Краще нехай це відчують на фронті наші військові", — сказав глава профільного міністерства.

Які дрони виробляють в Україні

У країні також активно розвивається виробництво FPV-дронів. Це швидкі та маневрові дрони-камікадзе, які можуть вражати ворожу техніку навіть на повному ходу.

Один з основних вітчизняних FPV-дронів на лінії фронту — це "Пегас". Працюють бійці ЗСУ і з безпілотником "Буцефал". Це десятидюймовий дрон, який може підіймати боєприпаси, вагою до двох кілограмів. Максимальна дальність польоту такого БПЛА — 17,6 км. Ці безпілотники випускає "Ескадрон".

Скоро поїде на фронт і наземний дрон "Мангал". Він спокійно проходить будь-якою місцевістю і досить потужний. Його завдання — підрив бронетехніки ворога, розвідка, знищення живої сили. Наземний безпілотник легкий в управлінні, має пульт з екраном і кнопку детонації. Оператори можуть керувати ним, не проходячи спеціального навчання. Радіус роботи безпілотника — 50 км. Вартість — до 40 тис грн.

Нагадаємо, 24 липня в Україні випробували новий дрон STING A. Безпілотник може працювати як дрон-розвідник, так і виконувати функції ударного БПЛА.

А 21 липня експерт розкрив, чим Україна відповість на російські дрони "Ланцет". Українцям не потрібно підлаштовувати своє виробництво під одну модель з РФ, але варто подбати про засоби захисту, запевняє Валерій Яковенко.