"Філігранна робота": експерт розповів, чому атака БПЛА по Москві стала вдалою (відео)

Безпілотникам вдалося обійти ППО і долетіти до самого центру столиці РФ, а для цього потрібно було врахувати багато факторів.

Удар безпілотних летальних апаратів по Москві 24 липня був успішним і допоміг Україні досягти одразу кількох цілей. Про це розповів координатор міжнародної редакції онлайн-медіа "Мілітарний" Вадим Кушніков в ефірі програми "Укрінформ: вечірній стрім".

Експерт одразу наголосив, що не йдеться про те, дрони якої саме сторони атакували Москву. Головне полягає в тому, що ця операція несподівано принесла свої плоди і для українських військових.

"Що стосується ударів по Москві, це питання досить цікаве. Важко судити саме з військової точки зору, але з точки зору медійної, психологічної, то це досить вдала атака", — сказав Кушніков.

Він назвав учорашній політ дронів у столиці РФ "філігранною роботою" і зауважив, що ця атака — вже не перший випадок, коли безпілотні літальні апарати долають перепони РЕБ і ППО, долітають до Москви. Тож саму операцію можна вважати цілком успішною, адже БПЛА вдалося безперешкодно пролетіти до самісінького центру міста, хоча московська система ППО завжди вирізнялася високою концентрацією та ешелонованістю.

За словами Кушнікова, наліт дронів на столицю Росії був добре спланованою і дуже делікатною операцією. Адже потрібно було врахувати багато чинників і розробити оптимальний маршрут для безпілотників, пересуваючись яким вони б досягли своїх цілей.

Нагадаємо, 24 липня у ЗСУ натякнули, хто запустив дрони на Москву. Українська армія розвиває безпілотні технології, але поки що завдає ударів тільки по окупованих територіях, запевняє військовий Юрій Федоренко.

Також експерт розповів, чому російська ППО безпорадна перед БПЛА. За словами підполковника ЗСУ в запасі Сергія Грабського, російська ППО являє собою радянські системи, які не розраховані на боротьбу з безпілотниками. У зв'язку з цим Москва залишається вразливою для подібних атак.