Залишили без води і боєприпасів: FPV-дрони ЗСУ вивели з ладу техніку окупантів (відео)

За словами українських військових, унаслідок нальоту дронів кілька російських окупантів дістали поранення.

Українські військові за допомогою безпілотних летальних апаратів вивели з ладу техніку окупантів: машини Урал-4320 і ГАЗ-3308, а також автоцистерну. Відео опублікували на офіційній сторінці 103-ї окремої бригади територіальної оборони Збройних сил України у вівторок, 25 липня.

"Вантажна автомобільна техніка Урал-4320, ГАЗ-3308, що використовуються для перевезень особового складу та боєприпасів, а також автоцистерна для підвезення води на позиції — виведені з ладу, а окупанти кинулися тікати, прихопивши з собою тяжкопоранених і незабутні враження", — підписали бійці відеокадри.

Спочатку оператори безпілотників почали полювати за автоцистерною, яка підвозила воду на позиції російських військових. Машина їхала ґрунтовою дорогою, притискаючись до лісосмуги. Дрон підлетів до неї і завдав удару в районі цистерни. Техніка задимилася. Чи постраждав при цьому водій транспортного засобу — невідомо.

Другою метою для українського дрона став вантажний Урал-4320. Він перевозив бійців ЗС РФ. Оператор БПЛА дочекався, поки всі вони опиняться всередині кузова, задав безпілотнику маршрут і завдав удару. Вантажівка задимилася, проте їй вдалося зрушити з місця і поїхати.

Також бійці ЗСУ вистежили вантажний ГАЗ-3308. Біля машини метушилося до десятка окупантів. До вантажівки під'їхала біла легкова машина, з якої також вийшло кілька російських військових. Усі вони побігли в посадку, а безпілотник завдав удару по кабіні вантажівки.

Нагадаємо, 24 липня військові показали, як дрон-камікадзе ЗСУ влетів у притулок росіян. Бійці Сил спеціальних операцій дочекалися, коли окупанти зберуться в одному місці, а потім підірвали їх точним ударом безпілотника.

Цього ж дня безпілотники ЗСУ ліквідували бронетехніку ЗС РФ на мільйони. Дрони допомагають військовим проводити розвідку, коригувати артилерійський вогонь і вражати ціль на дальній дистанції.