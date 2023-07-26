Вистежити і "заглушити": РФ створює компактну систему для полювання на міні-дрони ЗСУ

За словами росіян, нова станція зможе виявити популярні дрони типу DJI Mini і Mavic. Вона перебуває на фінальному етапі розробки і буде готова до осені.

Російський холдинг "Роселектроніка" оголосив про розробку нового компактного радіолокаційного комплексу, головна мета якого — виявляти і "глушити" невеликі цивільні дрони, повідомляє агентство РИА Новости. Цю РЛС створять і надалі випускатимуть на Рибінському заводі приладобудування, який є частиною холдингу "Роселектроніка".

"Роботу зі створення модуля придушення ми почали, коли був готовий перший прототип мобільної РЛС. Зараз вона перебуває на фінальному етапі, і до кінця третього кварталу цього року ми плануємо представити єдиний комплекс, який зможе виявляти і пригнічувати", — заявив агентству генеральний директор Рибінського заводу Андрій Комогорцев.

Керівник заводу стверджує, що новий комплекс РЛС зможе відстежити навіть наймініатюрніші цивільні дрони, які активно використовує ЗСУ. Так само РЛС зможе допомогти в мирному житті при захисті особливо охоронюваних територій від дронів-порушників: наприклад, аеропортів.

"Одна з найменших цілей, яку ми виявляли, — дрон розміром 16х20 сантиметрів, типу DJI Mini. Станція гарантовано бачить і супроводжує його на відстані до 500 метрів у русі та до 250 метрів у завислому стані, зокрема й в умовах міської забудови", — каже Андрій Комогорцев.

Особливу увагу захисту від маленьких дронів росіяни стали приділяти після активних і успішних атак українських героїв позицій окупантів за допомогою невеликих модифікованих комерційних дронів типу Mavic. Наші бійці оснащують їх різноманітною вибухівкою і використовують як багаторазові дрони-бомбардувальники або дрони-камікадзе.

Наприклад, нещодавно українські дрони ефектно знищили позиції російських військ на Куп'янському напрямку. Позиції ворога виявили бійці аеророзвідки та відправили туди "пташок" Mavic, які легко впоралися з агресором.

Дрони Mavic навіть беруть участь у повітряних дуелях. За допомогою дрона DJI Mavic український боєць зумів збити дорожчий безпілотник DJI Matrice 300 RTK російських окупантів вартістю $18 000.

Оскільки такі цивільні дрони можна дуже швидко модифікувати під ударний безпілотник, у РФ побоюються, що їх використовуватимуть і для терактів усередині самої країни. Тому вони вважають, що нова РЛС дасть змогу захистити цивільні об'єкти від можливих терористичних атак.

Раніше Фокус розповідав, що український дрон Sirko запустили у виробництво. Йому будуть нестрашні РЕБ і РЛС російських окупантів, оскільки дрон оснащений електродвигуном і майже весь створений з композитних матеріалів.